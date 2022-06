Biatrice Duca a luat foc când a aflat că șoferița beată de la Iași care i-a ucis soțul încearcă să scape de închisoare: „Ea-şi pune un avocat, eu o să-mi pun zece”

In articol:

Patru muncitori au murit în doar o secundă, după ce o șoferiță de 39 de ani din Iași s-a urcat sub influența băuturilor alcoolice la volan și a gonit cu viteză pe șosea. A pierdut controlul autoturismului într-o curbă, iar mașina pe care o conducea s-a izbit în gardul unei case, iar mai apoi a ricoșat în șapte muncitori care lucrau

la rețeaua de canalizare de pe un drum public. Pentru patru dintre ei nu s-a mai putut face nimic, sfârșind tragic sub roțile autoturismului.

Ciprian, în vârstă de doar 47 de ani, una dintre victime, era soțul lui Biatrice Duca, o cunoscută interpretă de muzică populară, care a amenințat că nu va avea liniște până când cea care i-a băgat în mormânt partenerul de viață nu va plăti cu vârf și îndesat. Până atunci, însă, familia lui se pregătește să-l înmormânteze, mult prea devreme, spune văduva lui.

Biatrice Duca nu va avea liniște până când șoferița beată de la Iași nu va plăti pentru că i-a ucis soțul

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea zilei de 16 iunie spre 17 iunie, în jurul orei 01:00. Oamenii legii au intervenit de urgență la locul tragediei și au testat-o pe femeie cu etilotestul, rezultând o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Protagonista accidentului care a curmat viața a patru oameni a refuzat să fie internată la spitalul de Neurochirurgie.

Ba chiar, la 12 ore de la tragedie, o instanță de judecată din Iași a decis ca aceasta să fie arestată preventiv pentru 30 de zile, însă, când polițiștii au mers la ea acasă au avut o surpriză: șoferița nu era de găsit și nici nu avea telefonul mobil deschis.

În cele din urmă, autoritățile au reușit să o localizeze. Femeia se relaxa pe terasa unui Mall.

Biatrice Duca, văduva lui Ciprian, inginerul ucis de indolența acesteia de a se urca beată la volan, a declarat că nu va avea liniște până când aceasta nu o va vedea închisă în spatele gratiilor. Ba chiar îi declară „război” în sala de judecată. Durerea ei este cu atât mai mare când vede nepăsarea șoferiței care i-a ucis bărbatul și pe alți trei colegi de-ai lui și acum speră să scape de vină!

„În momentul în care am auzit că şi-a angajat un avocat renumit şi speră să fie salvată, că stătea pe terasă ... Am zis că vreau să-i transmit public, pe toate canalele media, că pe lângă scopul meu în viaţă de a-mi creşte copilul în continuare, aşa cum trebuie, următorul meu scop va fi ca această femeie să plătească ani grei de închisoare. N-o să mă las. Ea-şi pune un avocat, eu o să-mi pun zece. Şi ea va plăti cu siguranţă.

Nu ştiu dacă-i pasă, nu cred că-i pasă. Nu cred că înţelege nici în momentul de faţă ce tragedie a provocat. Cel mai bun om din lume...", a declarat, vizibil afectată, Biatrice Duca, soţia inginerului decedat.