Bibi, mai sinceră ca niciodată! Artista a recunoscut cum se înțelege cu mama ei. Ce dezvăluiri a făcut cântăreața despre cea care i-a dat viață: „Eu nu am nimic de ascuns”

Bibi este o cântăreață foarte cunoscută la noi în țară, iar cariera sa este în plină amploare. Deși mulți oameni cunosc detalii din viața ei profesională, puțin știu despre lucrurile importante din intimitatea sa.

Bibi, despre relația cu mama sa: „Știe ce fată a crescut”

Recent, artista a făcut mărturisiri inedite despre cea care i-a dat viață, iar fanii cu siguranță au rămas surprinși. Chiar dacă ea a dezvăluit de mai multe ori că are o relație bună cu mama sa, de data aceasta a dat mult mai mult din casă. Iată ce a spus despre cea mai importantă ființă!

Cântăreața a fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, unde nu s-a abținut deloc și a spus toate detaliile despre relația ei cu mama sa. Deși a ajuns la maturitate, fosta iubită a lui Antonio Pican spune că este foarte atașată de mama ei și o ia cu ea peste tot. Cu toate acestea, mama artistei nu este de acord să o însoțească în cluburi sau la festivaluri, deși șatena și-ar dori acest lucru, pentru că, spune ea, nu are nimic de ascuns, iar cea care i-a dat viață știe ce fată a crescut.

„Nu îi plac ei cluburile. Nici mie nu îmi plac, dar de exemplu, dacă am un eveniment în club, eu vreau să o iau cu mine, dar nu vrea. Eu și la festival anul acesta am vrut să o iau, dar nu a vrut să meargă. Nu m-ar deranja dacă ar fi, pentru că eu nu am nimic de ascuns și ea știe, ea știe ce fată a crescut. Suntem cele mai bune prietene” , a spus Bibi, în cadrul unei emisiuni.

Ce spune cântăreața despre cea mai importantă ființă

Bibi a vorbit mereu cu drag de cea care a născut-o și i-a fost alături mereu. Relația dintre artistă și mama ei se pare că este una extrem de bună, ca aceea dintre două prietene. Unul dintre regretele cântăreței este acela că a crescut, iar părintele ei nu mai este tot timpul cu ea. Aceasta a recunoscut că de când a ajuns la vârsta maturității are mai multe responsabilități.

„Mami e cea mai bună prietenă a mea și anul acesta am vrut să o iau la festivaluri cu mine, nu a vrut. A zis că de anul viitor și i-am spus că dacă nici de anul viitor, păi atunci chiar mă supăr. Suntem prietene foarte bune și mie îmi pare rău că am crescut și că nu mai e tot timpul cu mine, pentru că e o responsabilitate mai mare pe capul meu și mi-e greu. Mă simt mai protejată” , a mai spus artista.

Bibi, alături de mama ei [Sursa foto: Facebook]