Bibi se laudă că la 20 de ani și-a cumpărat din banii ei un penthouse! Motivul pentru care nu vrea să dezvăluie public suma colosală pe care a cheltuit-o: „Oamenii nu cunosc munca din spate”

Bibi a pășit în lumina reflectoarelor la 12 ani, iar acum, ajunsă la pragul vârstei de 20 de ani, se poate lăuda cu o carieră de succes, dar și cu încasări pe măsură.

Dacă unii tineri de vârsta sa abia își croiesc un drum în viață, ea, acum, se laudă cu două mari reușite.

În emisiunea ”Detectorul de minciuni”, cântăreața i-a mărturisit Oanei Radu că maturitatea, munca și talentul de care dă dovadă au ajutat-o să își îndeplinească două mari visuri.

La doar 20 de ani, Bibi se laudă că și-a cumpărat din banii ei propriul penthouse [Sursa foto: Captura video]

Bibi și-a luat casă și mașină din banii ei

Astfel, la vârsta sa are deja propria mașină, una de lux, dar și propria locuință. Însă, mai important de atât, de precizat este faptul că ambele achiziții au fost făcute exclusiv din banii cântăreței.

Conform artistei, casa visurilor sale se află într-o zonă bună a Capitalei și nu a fost deloc una ieftină. Dar, întrebată câți bani a scos din buzunar pentru a-și vedea visul cu ochii, Bibi a păstrat discreția.

Fosta logodnică a lui Antonio spune că preferă să păstreze pentru ea câți bani face și câți bani cheltuie pentru a se feri de judecata gurilor rele.

Tocmai pentru cei care o vorbesc de rău, artista le spune că în spatele reușitelor de care este mândră și pentru care este invidiată se află multă muncă, talent, dedicare și, mai ales, multă implicare din partea părinților.

„Este casa pe care eu am visat-o de mică, întotdeauna mi-am dorit un penthouse, este o casă uriașă. Nu o să spun niciodată prețul, e o sumă foarte mare. Oamenii nu cunosc munca care e în spate și oamenii judecă că uite-o și pe asta câți bani are. Da, dar ca să am casa asta și banii ăștia am lucrat, muncesc de ceva timp și trag. Am luat-o cu bani cash. Casa asta a reprezentat multă muncă și o ambiție de-a mea, un lucru pe care eu am vrut să-l am. Casa asta este casa visurilor mele. Și prima mașină am luat-o din banii mei. Dar nu sunt eu genul să mă laud, că am dat pe mașina asta 300 de mii de euro, că am dat pe casa 500 de mii de euro”, a spus Bibi, la ”Detectorul de minciuni”.

Și tot pe canalul de YouTube ”TheXclusive”, artista a vorbit și despre cel cu care își va împărți locuința. După despărțirea de Antonio, cântăreața nu și-a mai asumat public nici o altă relație, dar spune că nu se vede singură în viitor, căci nu se știe ce îi rezervă viitorul.

Chiar și așa, însă, atunci când va fi într-o relație și atunci când va decide să locuiască sub același acoperiș cu un bărbat, Bibi este hotărâtă să nu împartă nimic din câștigul muncii sale. Locuința din nordul Capitalei va rămâne a ei, viitorul partener neavând niciun drept asupra imobilului.

Oana Radu: Locuiești singură?

Bibi: Da!

Oana Radu: Dar ai în plan să se mai mute o persoană alături de tine de sex masculin, bineînțeles.

Bibi: Nu știu, depinde ce ne rezervă viitorul.

Oana Radu: Dar să zicem că își faci o relație, îl vei pune să susțină financiar jumătate din casă?!

Bibi: Casa asta e a mea, a mea și doar a mea, pe numele meu și rămâne a mea! Că mă mut eu cu cineva peste un an, doi, cinci, zece, asta e altceva și că ajută la întreținerea casei, e altceva.