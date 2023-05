Bibi, surpriză inedită de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 21 de ani: „Nu m-am așteptat o secundă. Sunt extrem de norocoasă și fericită”

In articol:

Bibi este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Tânăra a ajuns la inimile ascultătorilor într-un timp foarte scurt, datorită talentului său inconfundabil și profesionalismului de care a dat dovadă.

Artista se mândrește cu o familie frumoasă și prieteni pe care se poate baza, considerându-se o persoană foarte norocoasă din punctul acesta de vedere.

Bibi și-a sărbătorit ziua de naștere

Astăzi, cântăreața și-a sărbătorit ziua de naștere și a avut parte de o surpriză inedită din partea apropiaților.

Bibi este foarte activă pe paginile sale de social media și încearcă să țină legătura în permanență cu fanii săi. Vedeta postează des și împărtășește cu urmăritorii fiecare moment din viața sa. De data aceasta, tânăra le-a arătat internauților cadoul pe care l-a primit din partea prietenilor cu ocazia aniversării a 21 de ani.

Bibi nu se aștepta nicio secundă să primească o astfel de surpriză din partea persoanelor dragi. Prietenii au surprins-o pe vedeta chiar la locuința sa cu flori și tort, cu o seară înainte, întrucât știau că nu va fi acasă de ziua ei. Tânăra se simte extrem de norocoasă să fie înconjurată de astfel de oameni frumoși.

„Știau că am zbor de dimineață și aseară mi-au făcut surpriză... nu m-am așteptat o secundă. Sunt extrem de norocoasă și fericită. Sunt înconjurată numai de oameni frumoși... in & out! Vă mulțumesc pentru tot... nu am cuvinte”, a transmis Bibi pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

După ce a sărbătorit așa cum se cuvine cu prietenii săi, vedeta a avut parte de încă o surpriză, însă de această dată din partea familiei.

Aceștia i-au oferit artistei flori și multe cadouri.

„Și tot aseară, acasă la ai mei, mă așteptau toate aceste cadouri. Cum să nu mă simt cea mai iubită? Mami & tati, vă iubesc cel mai mult!”, a mai scris tânăra.

Bibi, cadou inedit din partea familiei și apropiaților cu ocazia zilei sale de naștere [Sursa foto: Instagram]