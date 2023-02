Bie Adam, pe cont propriu de la 18 ani. Tânăra s-a confruntat cu o situație dificilă în adolescență: „Aveam multe episoade în care plângeam”

In articol:

Bie Adam este cunoscută de o țară întreagă. Încă din adolescență, aceasta s-a făcut remarcată pe rețelele de socializare. Aceasta face parte dintre primii youtuberi care au devenit virali în România, cu mai mulți ani în urmă.

Puțină lume știe însă că Bianca a plecat de acasă încă de la 18 ani, iar de atunci și-a dezvoltat din ce în ce mai mult pasiunea.

Bie Adam, mărturisiri despre legătura cu părinții săi

Pentru că lucrurile nu au stat mereu roz în casa părintească, în momentul în care a împlinit 18 ani Bie a decis să plece și să își urmeze propriul drum.

Inițial, aceasta nu a mai fost chiar atât de apropiată de părinții săi, însă în timp și-a dat seama cât de importantă este o legătură strânsă cu familia, mai ales că dorul de mama ei o afecta din ce în ce mai tare.

De atunci, Bianca o vizitează constant pe cea care i-a dat viață. Aceasta a mărturisit că mama ei este persoana în care are cea mai mare încredere.

Influencerița recunoaște că a apelat la un psiholog pentru a depăși anumite lucruri, ceea ce îi îndeamnă și pe urmăritorii ei să facă.

„Nu mai locuim împreună de când aveam vârsta de 18 ani, acum am 25. Mă duc regulat acasă ca să ne reconectăm, să ne îmbrățișăm și să povestim. Este persoana în care am cea mai mare încredere. Eu am plecat fără să mă gândesc de două ori pentru că era prea puternică senzația că vreau să creez, vreau să fac, vreau să mă descopăr, vreau să descopăr oameni noi, vreau să văd ce îmi place și vreau să fiu într-un oraș cu mai mulți oameni ca să pot să învăț mai multe lucruri. Nu m-am gândit de două ori când am plecat. După a început să se resimtă asupra mea dorul de casă, dorul de ea, dorul de tata. Îmi amintesc și acum că am trecut peste asta cu câteva ore de terapie, la 18 ani. Începuse să se vadă dorul în comportamentul meu. Aveam multe episoade în care plângeam și nu știam de ce. Doamna psiholog de la vremea respectivă mi-a arătat că acesta era dorul de mamă, pur și simplu. Am înțeles și am început să o vizitez mult mai des de atunci.

Din perspectiva mea personală, a merge la psiholog, terapie, orice fel de eliberare emoțională, este ca a merge la medicul de familie, adică necesar, obligatoriu și vital. Îi încurajez pe tineri, pe oameni, pe cupluri, pe părinți să se descopere cu un îndrumător care este autorizat să facă lucrul acesta.”, a mărturisit Bianca Adam, pentru ego.ro.

