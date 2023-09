In articol:

Festivalul de Film de la Veneția 2023 a început, iar vedetele au strălucit pe covorul roșu, purtând bijuterii de milioane de euro.

Cele mai spectaculoase ținute și bijuterii de la Festivalul de Film de la Veneția

Iată cum au ieșit în evidență vedetele.

Festivalul de Film de la Veneția, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, a început. Covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția se dovedește și în acest an că vedetele s-au întrecut în cele mai bune ținute, dar și în cele mai spectaculoase bijuterii de milioane de euro. Adam Driver, Sofia Coppola şi Mads Mikkelsen s-au numărat printre vedetele care au eclipsat privirile tuturor, potrivit unei purtătoare de cuvânt a festivalului.

Festivalul de Film de la Veneția și-a deschis porţile miercuri, la ora locală 19:00 (20:00, ora României). În deschidere a fost proiecția filmului „Comandante” al regizorului italian Edoardo De Angelis. Acesta relatează întâmplările prin care trece un comandant de submarin italian din cel de-Al Doilea Război Mondial care ia o decizie îndrăzneaţă în timp ce se află în Oceanul Atlantic.

Când are loc Festivalul de film de la Veneţia 2023. Vezi în ce locație se va ține evenimentul

Bijuterii de milioane de euro purtate la Festivalul de Film de la Veneția 2023. Cum au strălucit vedetele pe covorul roșu [Sursa foto: Shutterstock]

Festivalul de Film de la Veneția este cel mai vechi festival cinematografic

Cea de-a 80-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția a început, iar acesta se va desfășura până pe data de 9 septembrie, unde cinefilii vor putea urmări lungmetraje regizate de nume mari precum Bradley Cooper, Sofia Coppola și Michael Mann, iar insula Lido se va transforma într-o adevărată galerie cinematografică.

Festivalul de film de la Veneția este un eveniment deosebit de important pentru Veneția, fiind prezentate cele mai importante filme, premiate cu Oscar. Primele zvonuri din acest an sugerează că Maestro al lui Bradley Cooper, Ferrari al lui Michael Mann și Priscilla Presley, regizat de Sofia Coppola, vor fi „vedetele” festivalului.

Filme proiectate la Festivalul de Film de la Veneția

Noile filme de David Fincher (cunoscut pentru „Fight Club” şi „Seven”), Luc Besson („Léon – The Professional”), Sofia Coppola („Lost in Translation”), Michael Mann („Heat”), Pablo Larraín („Spencer”), Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”) sau Bradley Cooper („A Star Is Born”)

vor fi proiectate în cadrul competiţiei.

În plus, un alt titlu așteptat cu nerăbdare ar fi și Origin, de Ava DuVernay, care explorează rasismul înrădăcinat în SUA. În plus, este un moment istoric, Ava DuVernay devenind prima regizoare afro-americană care are premiera în competiția Festivalului de Film de la Veneția .

