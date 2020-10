Bilanț Covid-19, 13 septembrie 2020! Câte cazuri au fost anunțate marți [Sursa foto: PixaBay]

Marți, 13 octombrie 2020, au fost înregistrate 3.109 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că numărul total al cazurilor de coronavirus a ajuns la 160.461. De asemenea, 68 de persoane au decedat.

În aceste momente, la Terapie Intensivă sunt internate 651 de persoane. Autoritățile anunță că în Capitală, coefientul de infectare este mai mic decât cel anunţat de INSP, el fiind de 2,69.

„Până astăzi, 13 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 160.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 120.515 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 3.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.

Imagine ilustrativă infectare coronavirus [Sursa foto: Ropixel]

Andreea Raicu, mărturisiri sfâșietoare despre mama ei: „A fost testată pozitiv cu noul coronavirus”

Andreea Raicu a tras un semnal de alarmă pentur toți cei care nu cred în coronaviurs, în contextul în care cazurile continuă să fie la un nivel ridicat. Vedeta a mărturisit că mama ei s-a infectat cu noul coronavirus.

"Mama mea a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, acum 3 săptămâni. Deși nu îmi este foarte ușor să vorbesc despre acest subiect și despre ceea ce am simțit în momentul în care am aflat, și despre ceea ce încă simt, am considerat că este de datoria mea să fac această informație publică. Cele 2 săptămâni în care mama a fost spitalizată au fost printre cele mai crunte săptămâni din viața mea, cu foarte multă frică și foarte imprevizibile - la fel ca acest virus. Știu că acest mesaj va atrage și comentarii negative, dar realitatea celor trei săptămâni prin care am trecut atât eu, cât și mama, mă face să mă gândesc acum doar cu recunoștință pentru că am depășit acest moment și față de personalului Spitalului Victor Babeș”, a scris Andreea Raicu în descrierea videoclipului.

