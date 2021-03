Bilanțul infectărilor cu COVID-19 în școli! Ministerul Educației prezintă ultimele date

In articol:

Ministerul Educației a transmis cel mai recent bilanț cu privire la numărul de infectări cu coronavirus în rândul elevilor și a cadrelor didactice. Mai mult, luni, 15 martie, a fost transmisă și situația infectărilor și a numărului de clase suspendate la nivel național din cauza pandemiei. Din primele informații, situația privește perioada 8 martie-15 martie 2021.

Potrivit comunicatului de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în unitățile de învățământ preuniversitar situația este următoarea: Număr preșcolari/elevi confirmați Covid-19: +181 (medie 22 cazuri/zi), număr personal confirmat Covid-19: +321 (medie 40 cazuri/zi), număr clase/grupe cu activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: +216.

Atât în cazul elevilor, cât și în cazul cadrelor medicale, se arată o scădere a numărului zilnic de infectări cu COVID-19, comparativ cu perioada 1-10 martie. Număr preșcolari/elevi confirmați Covid-19: +376 (medie 38 cazuri/zi), număr personal confirmat Covid-19: +545 (medie 55 cazuri/zi), număr clase /grupe cu activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: +209.

„Reiterăm importanța respectării tuturor regulilor privind prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV2, precum și importanța testării în școli, alături de susținerea campaniei de vaccinare a personalului din educație”, se arată comunicatul Ministerului Educației.

Cum se vor desfășura examenele naționale

Sorin Cîmpeanu a anunțat că examenele naționale se vor desfășura în această lună, cu prezență fizică, indiferent de scenariul în care își desfășoară activitatea școlile.

Potrivit spuselor sale, primii care intră în febra examinării sunt elevii de clasa a XII-a, apoi cei de clasa a VIII-a.

„Faptul că astăzi avem un an de la declanșarea care a generat predarea online a aproape întregului an care s-a scurs, evaluările sunt extrem de importante. Da, simulările vor fi permise cu prezență fizică începând cu data de 22 martie, respectiv 29 martie, pentru examenele naționale. Sunt permise, de asemenea, cu prezență fizică, evaluările elevilor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. ”