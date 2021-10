Bill Gates de România! Selly și-a deschis propria fundație și s-a mutat într-un apartament de 500.000 de euro! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Selly a mai inventat ceva într-o pauză dintre două vlogguri. Tânărul youtuber a terminat-o cu muzica și pare tentat să meargă mai mult către zona caritabilă.

Selly și-a deschis propria fundație la doar 20 de ani

La 20 de ani și cu foarte mulți bani făcuți din Youtube, Selly e gata pentru o nouă provocare. ” Fundația Selly” tocmai a primit personalitate juridică, în urmă cu câteva săptămâni, la cererea deținătorului acesteia, Andrei Șelaru. Momentan, sediul fundației se află chiar în dormitorul lui Selly (camera 1), din apartamentul părinților lui din Craiova.

Judecătoria Craiova a admis, pe 14 octombrie, cererea lui Andei Șelaru și a dispus înscrierea Fundației Selly în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Acest lucru înseamnă că respectiva organizație își poate începe oricând activitatea.

Selly nu a anunțat până acum cu ce se va ocupa noua lui fundație.

Vloggerul plătește 3.000 de euro chirie la noul apartament

Cert este că, la aceeași adresă, vloggerul mai deține o sociatate, Selly Media Network SRL, care a reușit după doar un an de activitate să ajungă la niște cifre spectaculoase. Astfel, în 2020, firma lui Selly a avut o cifră de afaceri de 1,17 milioane lei și un profit de 926.000 lei (185.000 de euro). Firma are un singur angajat și până acum are datorii de 368.000 de lei.

Selly s-a mutat recent de la un apartament în care plătea o chirie de 850 de euro la altul unde scoate din buzunar circa 3.000 de euro pe lună. Selly locuiește în prezent în complexul Stejarii dezvoltat de Ion Țiriac în apropiere de Mall Băneasa. Apartamentul în care locuiește Selly costă 500.000 de euro.

Selly s-a mutat într-un apartament de 500.000 de euro

Tot recent, Selly a anunțat că va opri proiectul 5Gang, în care nu se mai regăsește de ceva vreme.

”Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie. Recunosc că momentul acesta a venit mai repede decât mă așteptam chiar și eu. Am luat împreună această decizie și cred că este decizia corectă. De ce am luat acestă decizie? Gândiți-vă că noi ne-am apucat de acest proiect acum 4 ani, Gami avea 14 ani, eu aveam 16 ani, eram foarte tineri cu toții. De aproape patru ani am muncit împreună și am doborât niște recorduri. Între timp poate o să mai scoatem una, două piese, nu știm sigur, dar cu siguranță vom scoate filmul și cam atât. Nu vrem să facem ceva artificial doar de dragul banilor și al profitului. Nu ne mai regăsim atât de mult în genul ăsta de piese”, a explicat Selly în urmă cu o lună.