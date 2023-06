Billel Omrani, al șaptelea jucător care pleacă de la FCSB în această vară! Anunțul a fost făcut de Gigi Becali: „Mi-a plăcut, dar îl dau!”

In articol:

Gigi Becali continuă să anunțe plecări de la FCSB pe bandă rulantă. După Răzvan Oaidă, Joonas Tamm, Iulian Cristea, Boban Nikolov, Deian Sorescu și Sorin Șerban, a sosit rândul lui Billel Omrani, atacant algerian, fost jucător al CFR Cluj.

Billel Omrani este al șaptelea jucător care pleacă de la FCSB în această vară

Gigi Becali este gata de schimbări majore la FCSB, după ce a pierdut din nou „la mustață” titlul în Liga 1. Astfel, latifundiarul din Pipera a început să anunțe jucătorii cu care nu va continua colaborarea din sezonul următor. Este vorba despre: Răzvan Oaidă, Joonas Tamm, Iulian Cristea, Boban Nikolov, Deian Sorescu și Sorin Șerban. Totodată, ultimul anunțat pe lista de plecări de către patronul celor de la FCSB este Billel Omrani, atacantul alegerian de 30 de ani, fost jucător al CFR Cluj.

Citește și: Gigi Becali, declarație fără perdea despre antrenorii români: „Aceștia sunt antrenorii României”+ Omul de afaceri dă vina pe jucători pentru eșecul cu Farul

Afaceristul a declarat că deși i-a plăcut modul în care s-a prezentat Billel Omrani la FCSB, a decis să nu îi prelungească contractul scadent la data de 30 iunie 2023.

Totodată, Gigi Becali a mărturisit și că adesea se mai înșală la transferuri și că ar trebui să se consulte mai des în această privință cu Mihai Stoica, managerul general al clubului.

Citește și: Pasiunea nebănuită a lui Adrian Mutu! Nimeni nu se aștepta la una ca asta din partea antrenorului: „Nu am un secret”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

„Ați văzut, am dat vreo 7 afară. Vii la FCSB, contract un an, nu pe 3, 4. Un an, plus încă 3 ani, 4 ani. Nu-mi place de tine, pleci. Omrani, un an, acasă. Eu așa fac, dacă îmi place unul, îl iau și gata.

Dacă nu e bun, asta e, pleacă. S-a mai întâmplat, așa a fost și cu Mamut, l-am luat de la Craiova, nu a mers, a plecat. Omrani mi-a plăcut, dar îl dau. Mă mai înșel. Îl mai întreb pe MM, el se uită la meciuri.”, a declarat Gigi Becali, citează gsp.ro.

Billel Omrani a jucat 22 de meciuri în acest sezon, reușind să dea două goluri și să ofere două pase decisive.

Billel Omrani [Sursa foto: instagram.com/omrani25]

Citește și: Sergio Rico se zbate între viață și moarte! Colegul lui Mbappe este în pericol! Mesajul cutremurător de ultim moment al soției: ”Nu mă lăsa singură, căci îți jur, nu pot și nu știu cum să trăiesc fără tine”

Citeste si: „Nu voi uita niciodată.” Mircea Diaconu a făcut dezvăluiri emoționante despre Toma Caragiu. Actorul nu a putut uita un lucru- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fost surprinsă Meghan Markle după ce au apărut primele zvonuri legate de un divorț iminent între ea și printul Harry- radioimpuls.ro

FCSB, din nou pe locul 2 în SuperLiga României

FCSB a ieșit pe locul 2 în SuperLiga României pentru a opta oară consecutiv. Ultimul titlu al clubului roș-albastru a venit în 2015, pe 25 mai, după un 0-0 cu Poli Iași. La acea vreme, antrenor al echipei era Costel Gâlcă, actualul tehnician al celor de la Radomiak Radom.

În acest sezon, titlul a fost câștigat de Farul Constanța, după ce a învins-o pe FCSB, scor 3-2, în penultima etapă a play-off-ului SuperLigii.

Surse: gsp.ro, digisport.ro