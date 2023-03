Biografie Andrei Aradits: vârstă, studii, filmografie. A divorțat recent de soția lui

In articol:

Biografie Andrei Aradits. Află ce parcurs în carieră a avut actorul român, în ce filme a jucat și alte detalii despre acesta.

Biografie Andrei Aradits

Andrei Aradits s-a născut pe 18 decembre 1973, la București. Este pe jumătate român și pe jumătate ungur, din partea tatălui său.

A copilărit în cartierul Colentina și a avut partea de o copilărie modestă, însă în care a trebuit să treacă prin divorțul părinților săi. Conform declarațiilor sale, mama și tatăl lui au divorțat când el avea doi ani, astfel că nu l-a afectat atât de tare.

A urmat și absolvit studiile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”. În anul 1996 a devenit licențiat. Debutul său pe scenă ca și actor a avut loc în anul 2002, când a interpretat un rol pe scena Teatrului Evreiesc de Stat.

Cine este Andrei Aradits [Sursa foto: https://www.instagram.com/andreiaradits/]

Bărbatul a povestit că mama lui a fost o persoană specială în procesul său de a deveni actor. Aradits a declarat că aceasta a fost și ea actriță la rândul ei, doar că povestea carierei sale nu a fost atât de fericită.

Din această cauză, i-a vorbit dintotdeauna că nu-i recomandă să devină actor, căci este o meserie grea.

„Când am terminat liceul, am dat cu banul, la Limbi Străine sau la actorie. Şi a picat stema şi am dat la Teatru. Că nu prea ştiam ce dracu’ mă fac când mă fac mare, după cum nu cred că ştiu 90% dintre oamenii care sunt puşi să ia o decizie la 18 ani, când îţi urlă hormonii în cap şi tu trebuie să îţi alegi ceva, iar după cinci-şase ani ratezi, îţi dai seama că faci facultăţi care nu au nicio legătură cu tine sau cu ce vrei să faci sau cu ce vrei să fii”, a povestit Aradits.

Filmografie

Sara – jurnalul lumii libere – 1995

Une place parmi les vivants – 2003

3 păzește – 2003

Lacrimi de iubire – 2005

La voie de Laura – 2005

Prizoniera – 2006

Mafalda di Savoia – 2006

Iubire ca în filme – 2006

Valuri – 2007

Greșeala din trecut – 2007

Contra timp – 2008

Măcelul – 2009

Cendres et sang – 2009

10 – 2009

Narcisa sălbatică – 2010

Bunraku – 2010

Tatăl fantomă – 2011

The Devil Inside – 2012

Savva. Heart of the Warrior – 2015

Live – 2015

The Crucifixion – 2017

Capace – 2017

Vlad – 2018

Andrei Aradits a divorțat de soția sa

După 17 ani de căsnicie, Aradist și Andreea au ajuns la decizia de a divorța încă de anul trecut, iar demersurile au fost făcute în septembrie 2022. Motivul este că relația lor nu mai funcționa de ceva timp, astfel că aceasta era cea mai bună decizie.

Vestea a fost greu digerată de Eric, copilul cuplului. Andrei Aradits a declarat că sărbătorile de iarnă le-a petrecut împreună doar cu fiul său, căci fosta lui soție a fost plecată în India să facă yoga.

Andrei Aradits și Eric, fiul său [Sursa foto: https://www.instagram.com/andreiaradits/]

„ Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are b acul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atâ t și am stat de vorbă cu el și a zis: „ok, nu-ți permiți treaba asta”. E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da. Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum. Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat ”, a declarat actorul.

