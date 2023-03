Biografie Aurelian Temișan. Vârstă, studii, carieră, familie. Vezi cine este soția artistului

In articol:

Biografie Aurelian Temișan. Cu o carieră în muzică de peste două decenii, Aurelian Temișan se numără printre cei mai îndrăgiți artiști din România. Vezi cine este soția artistului și cu ce se ocupă aceasta.

Biografie Aurelian Temișan

Aurelian Temișan s-a născut pe 3 iunie 1972, în Craiova și se numără printre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră. Celebrul cântăreț a studiat în cadrul Facultății de Pedagogie Muzicală. Acesta și-a început cariera muzicală în 1989, ca participant la Festivalul Mamaia.

Pentru o perioadă, Aurelian Temișan a început o carieră în sport, fiind pasionat de handbal și box. Deși sportul era una dintre pasiunile sale principale, Aurelian Temișan a ales muzica și nu regretă absolut deloc decizia luată.

Citește și: Aurelian Temișan, invitatul ediției de duminică, de la ora 22:30, al emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D

Citeste si: Andra Volos, cadou de mii de euro din partea lui Lele, de 8 martie. Ce surpriză i-a făcut celebrul manelist iubitei sale- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Cine este soția lui Aurelian Temișan

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Aurelian Temișan și soția sa s-au cunoscut în luna ianuarie 1995, iar din acel moment, au devenit de nedespărțit.

„Au fost ani buni, frumoşi, intenşi, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reuşite, ani în doi, după care ani în trei. Dar în aproape toţi anii cu animăluţe în casă, ani în care am asistat la naşteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat şi am fost aplaudaţi. Dar cel mai important e că am fost sănătoşi şi că am fost şi suntem împreună. Să tot fim!” , a povestit Aurelian Temişan despre căsnicia sa.

Citește și: ”A venit atunci când chiar nu mai aveam speranțe”. Aurelian Temișan, la împlinirea a 50 de ani, face o mărturisire de suflet. Ce urare i-a făcut soția sa, Monica Davidescu

Monica Davidescu s-a născut pe 6 august 1972, în Câmpina. Chiar și la 50 de ani, Monica Davidescu șochează cu frumusețea sa și se menține într-o formă de invidiat. Frumoasa actriță a urmat studiile în cadrul Facultății de Artă Teatrală și Cinematografică, în secția actorie.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împreună o fiică, pe nume Dora, care le face fiecare zi mai frumoasă. Dora re 17 ani și este o domnișoară în toată regula. Părinții săi se mândresc cu ea și o postează adesea pe rețelele de socializare.

Biografie Aurelian Temișan. Vârstă, studii, carieră, familie. Vezi cine este soția artistului [Sursa foto: Facebook]