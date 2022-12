Biografie Daniela Condurache. Vârstă, avere, studii, carieră, familie. Ce boacăne făcea artista în copilărie. „Am recunoscut că am opărit porcii şi ne-au bătut atât de tareee...” 

In articol:

Daniela Condurache se numără printre cele mai iubite artiste de muzică populară din România. Află totul despre celebra cântăreață!

Biografie Daniela Condurache

Biografie Daniela Condurache. În vârstă de 68 de ani, Daniela Condurache s-a născut pe 4 octombrie 1956 într-un sat mic din județul Botoșani, numit Stâncești.

Daniela Condurache a fost pasionată de muzică încă de mică, urmând cursurile Școlii de muzică din Botoșani. Artista și-a început cariera muzicală în 1975, când a avut prima apariție la televizor. În cadrul unui interviu pentru taifasuri.ro, Daniela Condurache a povestit despre primul concurs de muzică populară la care a participat.

„Prima apariţie a mea la televiziune a fost în 1975, când am luat premiul la concursul „Maria Tănase”. A fost o competiţie acerbă şi o comisie extraordinară, foarte exigentă. Eu am avut aceeaşi profesoară de canto pe care a avut-o şi buna mea prietenă, Irina Loghin, atunci, invitată de onoare la acel concurs. Nu îndrăzneam să cred că voi ajunge prietena bună a Irinei Loghin, dar de atunci m-a apreciat şi aşa s-a legat relaţia noastră.” , a mărturisit Daniela Condurache, potrivit taifasuri.ro.

Biografie Daniela Condurache. Vârstă, avere, studii, carieră, familie [Sursa foto: Captură YouTube]

Amintiri din copilăria Danielei Condurache

Daniela Condurache a povestit că are foarte multe amintiri frumoase din copilărie. Despre vremurile acelea, artista își amintește că era un copil extrem de zvăpăiat și că nu putea să stea locului nicio clipă, găsind mereu câte-o boacănă de pus la cale.

„Am foarte multe, dar mi-amintesc una foarte gravă. Eu şi sora mea făceam treburile pe care ni le lăsau părinţii când plecau la lucru, dar voiam să terminăm cât mai repede, ca să mergem la joacă. Aveam trei porci, cum era pe vremea aceea- doi erau contractaţi pentru stat, iar unul era hrana noastră pentru un an. Pe lângă buruienile pe care le dădeam, trebuia să le facem un amestec din cartofi fierţi, tărâţe şi apă şi se făcea ca un fel de mămăligă opărită. Noi am lăsat această sarcină pe ultima sută de metri, era vară, se înserase deja şi trebuiau să vină părinţii acasă. Am făcut fiertura repede şi n-am mai lăsat-o să se răcească. Porcii, săracii, erau hămesiţi, că nu mâncaseră toată ziua decât buruieni şi s-au opărit.

Când au venit ai noştri, i-au văzut nemişcaţi în coteţ şi au crezut că dorm. Ne-au întrebat dacă am rânduit toate animalele şi toate treburile şi noi am zis că da. Dimineaţa, când s-au dus să le dea de mâncare, porcii erau în agonie. Au chemat veterinarul, le-a dat drumul din coteţ şi au început să se învârtă în jurul lui. Eu mă bucuram, credeam că se iau la întrecere. În câteva minute, porcii dădeau să moară. Doctorul a zis că nu sunt bolnavi, dar sigur au păţit ceva şi mai bine să-i taie pe loc. Când i-au tăiat, le-au găsit toate maţele sparte de la opăreala aceea. El a zis că ori au fost opăriţi, ori otrăviţi. Am recunoscut că am opărit porcii şi ne-au bătut atât de tareee...”, a povestit Daniela Condurache pentru sursa menționată mai sus.

sursă: taifasuri.ro