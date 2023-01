In articol:

Biografie DOC. Pe numele său real Vlad Munteanu, DOC se numără printre puținii artiști care au reușit să se remarce în lumea rap-ului românesc încă din anii '90. Află în rândurile de mai jos cine este, de fapt, DOC și cum și-a început artistul cariera!

Pe numele din buletin Vlad Costin Munteanu, DOC are 32 de ani și s-a născut pe 29 decembrie 1980 în București. Artistul și-a început cariera în muzică la jumătate anilor ’90 ca membru fondator al CTC (Controlul Tehnic de Calitate), împreună cu Vlad Dobrescu și Deliric.

DOC a studiat în cadrul Colegiului Naţional de Informatică „Tudor Vianu. Artistul a mărturisit că a pus mare accent pe studii, fiind mereu împins de la spate de către bunicii săi, ce-și doreau să devină inginer.

„Sincer, nu ştiu cum e acum, dar pe vremea mea se punea accent pe liceul la care intrai, ce ajungeai după ce terminai. Şi chiar am vrut să intru la un liceu bun! Pe vremea aia ne şi jucam, aveam HC-uri şi na, ne plăcea ideea de a sta la calculator. Dar nu pot să-mi asum alegerea în totalitate.

Ai mei, şi mai ales bunicii (am fost crescut de bunici), s-au implicat în educaţia mea, aveau un vis ca eu să ajung inginer. Şi să am pensie! Bunica asta îmi zicea, că trebuie să am un liceu, o facultate, un serviciu, ca apoi să am pensie. În liceu, cam totul e prima oară. De asta cred că e special liceul. Pentru mine, a mai fost ceva şocant: am intrat cu 9,06 şi am ieşit cu media 9,06! Nu-mi venea să cred!”, a declarat DOC, într-un interviu pentru Teen Press.

Biografie DOC. Vârstă, studii, carieră, familie. Ce studii are artistul. „Bunicii mei aveau un vis ca eu să ajung inginer” [Sursa foto: Facebook]

DOC. Carieră

DOC a intrat în lumea rap-ului românesc încă din anul 1997, când, împreună cu Nwanda și Deliric, a pus bazele trupei Trilogia. Doi ani mai târziu, în 1999, DOC înființează trupa CTC (Controlul Tehnic de Calitate), alături de Vlad Dobrescu și Deliric, ce avea să le deschidă ușa către faimă.

În 2010, DOC decide să porneasca un nou proiect și lansează primul său album solo „Scăpat de sub control“-, un material compus din 22 de track-uri şi colaborări cu artişti precum Cedry2k, Maximilian, Guess Who şi Bitză.

Un an mai târziu, în 2011, DOC lansează mixtape-ul „Rapcapitulare“ şi cel de-al doilea album, „Lucrare de control“, iar în 2013, DOC vine cu mixtape-ul „Trailer“.

