In articol:

Biografie Emma de la ZU. Emma Ștefan, pe numele său complet, este asistenta lui Mihai Morar și Daniel Buzdugan la radio.

Biografie Emma de la ZU

Cunoscută de la matinalul de la radio, Emma Ștefan are 33 de ani și s-a născut în 1988 la Galați.

Emma de la ZU are o înălțime de 1,60 m și o greutate de 50 kg.

Emma Ștefan este asistenta lui Mihai Morar și Daniel Buzdugan de la emisiunea de radio Morning ZU. Pe lângă cariera sa în radio, Emma Ștefan se bucură de un succes enorm și pe plan muzical.

Citeste si: Cosmin Seleși, secretul unui mariaj fericit! După 12 ani de căsnicie, prezentatorul TV a dat cărțile pe față: „Sunt o fire sensibilă”

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: ”Tata a dat-o pe mama afară și i-a spus să-și ia plozii…”- bzi.ro

Cine este iubitul Emmei de la ZU

Emma de la ZU trăiește o frumoasă poveste de iubire de peste 14 ani cu Tavi Colen, fost membru al trupei talisman. Potrivit OK Magazine, tânăra era fană a trupei Talisman încă din adolescență.

Pe lângă locul de muncă de la Radio ZU, Emma Ștefan este pasionată și de muzică și are numeroase concerte în care cântă cu iubitul său. În 2017, Emma Ștefan și Tavi Colen au participat la preselecțiile Eurovision România cu piesa „We own the night” și au ajuns până în semifinală.

Biografie Emma de la ZU. Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: De ce nu trebuie să aerisim casa în serile de iarnă

Cu ocazia zilei de naștere a Emmei, Tavi Colen a ținut să-i facă o declarație de iubire, în care și-a exprimat admirația și respectul față de cea care-i este alături de mai bine de un deceniu.

„Stau câteodată într-un colţ şi mă uit la făptura asta frumoasă, care pare firavă şi chiar nu mă prind de unde e atâta energie în ea. De unde atâta ambiţie şi voinţă de a reuşi şi cum naiba face să o iubească absolut toată lumea. O admiraţie de necuprins mă face să mă înclin în faţa ei văzând câte a reuşit în viaţă până acum şi mândria că a ales să stea lângă mine atâţia ani e de nedescris!

A învăţat să devină doamnă, copil zgubilitic fiind, câteodată mamă. A învăţat că a dărui e un har, a învăţat să cânte beton, dacă mă întrebaţi, deşi, aici, n-am lăudat-o ca să nu şi-o ia în cap. A învăţat să ţină o familie unită şi chiar şi o formaţie unită… Pentru toate astea îţi mulţumesc, te preţuiesc şi te iubesc! La mulţi ani, pipoţica mea!", a scris de Tavi Colen pe rețelele de socializare, potrivit kfetele.ro.

Sursa: kfetele.ro