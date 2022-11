Biografie Florin Piersic Jr. Vârstă, studii, carieră, familie. Află cine este iubita actorului, dar și câți copii are

In articol:

Florin Piersic Jr. este fiul marelui actor Florin Piersic și al Tatianei Iekel. Piersic Jr. s-a născut pe 18 iulie 1968 și este regizor de teatru și film, actor, scenarist și scriitor.

Biografie Florin Piersic Jr.

Florin Piersic Jr. este fiul unuia dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori ai României, Florin Piersic. În vârstă de 54 de ani, Piersic Jr. s-a născut pe 18 iulie 1968. În prezent, are mai multe profesii, fiind regizor de teatru și film, actor, scenarist, dar și scriitor.

Florin Piersic Jr. este absolvent al Academiei de Teatru şi Film, secţia actorie, promoţia 1991. Deși părea hotărât de direcția pe care vrea să o urmeze în viață și absolvise studiile în actorie, Florin Piersic Jr. a mărturisit că și-a dat seama de drumul pe care vrea să meargă de abia după 30 de ani. „Şcoala mea adevarată a început pe la 32-33 de ani. Am irosit mult timp căutându-mi un drum ”, povestea Piersic Jr.

Florin Piersic Jr. Carieră

Florin Piersic Jr. are un palmares bogat, din care fac parte atât filme pe care le-a regizat, cât și filme în care a fost actor, dar și piese de teatru.

În 2002, Florin Piersic Jr. a primit „Premiul pentru cel mai bun actor al anului” la Gala UNITER, pentru rolurile sale din One-man show-ul Sex Drugs Rock and Roll de Eric Bogosian. Doi ani mai târziu, în 2004, Piersic Jr. a pus bazele casel de producție Artificial Horizon și a devenit scenarist, regizor şi producător pentru filme de scurtmetraj (Advertising, Veneția, Mecanica poetică), precum şi lungmetraje (Fix Alert, Eminescu versus Eminem, Killing Time).

El a regizat inclusiv clipuri muzicale, dintre care Buy me with a coffee – URMA (2004), Un pic și gata – Gianina Corondan (2005), Ține minte – VIȚA DE VIE (2006), Get a life – URMA (2006), What I am – URMA (2008), Come Away – Luiza Zan (2011).

Florin Piersic Jr. Familie

Florin Piersic Jr. a avut o relație timp de patru ani cu Dorina Chiriac, din care a rezultat o frumoasă fiică pe nume Sonia, în vârstă de 16 ani.

În prezent, Piersic Jr. are o relație cu Andreea Cipcă de mai bine de nouă ani, iar cei doi au împreună un băiețel pe nume Sasha, în vârstă de șase ani. Pentru Florin și iubita sa, se pare că vârstă nu este importantă atunci când iubești, întrucât ea este mai tânără decât actorul cu 15 ani.

Andreea Cipcă este jurnalistă și a lucrat pentru mai multe publicații de modă și lifestyle din România. De asemenea, iubita lui Florin Piersic Jr. este pasionată de artă, la fel ca și partenerul său de viață.

