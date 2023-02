Biografie Gabriela Cristea. Vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre celebra prezentatoare

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Cu o carieră de peste două decenii în presă și televiziune, Gabriela Cristea are foarte multe proiecte celebre la activ.

Biografie Gabriela Cristea

Gabriela Cristea s-a născut pe 26 octombrie 1974, în Oltenița, județul Călărași. În 1993, Gabriela Cristea a absolvit Liceul de Coregrafie nr. 1 din București, iar mai apoi a urmat cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București. După facultate, Gabriela Cristea a făcut mai multe specializări printre care Comunicarea neurolingvistică, la Facultatea de Sociologie.

Debutul în carieră al Gabrielei a avut loc în 1994, la TVR1, când a devenit prezentatoare a concursului Eurovision. Până în 1996, Gabriela Cristea a mai lucrat ca prezentatoare la diverse emisiuni matinale. Între anii 1996 și 2000, Gabriela Cristea a lucrat la Pro TV ca PR manager și prezentator. În intervalul 2000-2005, Gabriela a fost prezentatoare de stiri sportive la B1 TV.

Începând cu anul 2007 până în 2012, Gabriela Cristea a lucrat pentru Kanal D, ca prezentatoare a emisiunii „Noră pentru mama”, redenumită „Te vreau lângă mine”. Cea mai recentă colaborare a celebrei prezentatoare a fost cu Antena Stars, în cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.

Cine este soțul Gabrielei Cristea

De mai bine de nouă ani, Gabriela Cristea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tavi Clonda.

Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc și au două fiice minunate împreună.

În urmă cu câțiva ani, Gabriela Cristea a povestit despre modul în care și-a cunoscut soțul. Tavi Clonda venise la un interviu pentru angajare ca lider de band în emisiunea pe care Gabriela Cristea o prezenta.

„Se spune ca femeia alege bărbatul… În momentul în care am fost împreună în relația asta, am fost acolo. Ne-am cunoscut la emisiune. Cumva eu am avut ultimul cuvânt când l-a angajat. Și îmi aduc aminte că trebuia angajat un band și am văzut mai mulți lideri de band.

În momentul în care m-am întâlnit cu el, mi-am dat seama ca era foarte serios. La interviu, eu mă așezasem cu picioarele pe masă. Dintre toți, el mi-a atras atenția în mod deosebit.”, a mărturisit Gabriela în urmă cu câțiva ani.

Biografie Gabriela Cristea. Vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre celebra prezentatoare [Sursa foto: Facebook]

Câți copii are Gabriela Cristea

Celebra prezentatoare se poate lăuda cu două fiice minunate. Gabriela Cristea a trecut prin multe încercări până să devină mamă. La 43 de ani, a adus pe lume primul său copil, pe Victoria, născută în 2017. Doi ani mai târziu, a venit pe lume Iris.

Tavi Clonda a povestit despre rolurile pe care le au fiecare în raport cu fetițele lor. Se pare că Gabriela este ceva mai strictă în ceea ce privește educația fiicelor sale.

„Avem momente și momente! Dacă Gabriela a zis la început că ea o să fie mama aia rea și eu tatăl ăla bun. Nu s-a întâmplat așa. Eu sunt un pic mai strict, Gabriela le lasă mai cu hărmălaie, eu le pun să strângă, și ea, dar când rămân eu după masă e normal că mă ocup mai mult de ele. Când sunt foarte obosite, le las să facă orice”, a spus cântărețul.

