Biografie JO. Vârstă, data nașterii, studii, carieră. Cu ce cântăreț celebru s-a iubit artista

Biografie JO. Ioana Bianca Anuța, după numele său real, se numără printre cele mai celebre cântărețe din showbiz-ul românesc. Vezi vârsta, data nașterii, studiile artistei și cum și-a început cariera.

JO sau Ioana Bianca Anuța, după numele său din buletin, în vârstă de 28 de ani, s-a născut pe 29 august 1994, în Slatina, județul Olt. Tânăra a absolvit Colegiul Național „Radu Greceanu”, profilul Bilingv, iar după terminarea liceului, s-a înscris la secția de actorie a Universității Hyperion din București.

JO a cochetat cu muzica încă de mică. Artista a fost, timp de trei ani, solista trupei de rock X-plod, care s-a lansat în anul 2006, pe când JO avea doar 12 ani. În 2009, formația X-plod a ajuns până în finala competiției Eurovision Junior România, cu piesa „Girls don’t cry”.

Ce sacrificii a făcut JO pentru a obține succesul din prezent

Pentru a ajunge la succesul de care se bucură în prezent, JO a fost nevoită să renunțe la multe lucruri încă din copilărie. Frumoasa cântăreață a povestit despre sacrificiile făcute ca să ajungă unde este astăzi.

„Am muncit toată viața pentru asta și mi-am dorit foarte mult. Dacă te gândești la un lucru foarte mult, la un moment dat se întâmplă. Nu am luat-o ca pe un sacrificiu. Tot ce am făcut, am făcut că mi-a plăcut și-mi doream din suflet. Chiar dacă nu ieșeam cu copiii afară și nu mâncam înghețată, dar mergeam la canto sau făceam alte chestii care mă bucurau mai mult, chiar îmi plăcea”, a declarat Jo, potrivit kfetele.ro.

Cu cine s-a iubit JO timp de patru ani

Frumoasa artistă a avut o relație de mai bine de patru ani cu Juno. Cei doi s-au despărțit pentru a perioadă, însă s-au împăcat la începutul acestui an. La acel moment, Juno a postat o fotografie din vacanță, anunțând fanii că el și JO sărbătoresc patru ani de relație.

Din păcate, împăcarea nu a durat prea mult, astfel că JO si Juno s-au despărțit din nou, de data aceasta definitiv. Artista a mărturisit că problema principală care a dus la despărțire a fost presiunea venită de la cei din jur.

„Pe noi s-a pus multă presiune din partea celor din jur, ne-a afectat mult inclusiv faptul că ne-am afișat prea mult. Nu simțim să dăm vina pe unul dintre noi. Pur și simplu am dat pe afară, a fost prea mult de gestionat pentru noi la un moment dat. Am impresia că le-am făcut pe toate”, spunea Jo despre relația cu Juno, potrivit viva.ro.

