Biografie Johny Romano. Vârstă, pasiunile și povestea de viață a cântărețului. Vezi cum a ajuns celebru interpretul piesei “Na Janau”.

Cântărețul a reușit să atragă rapid atenția publicului și ascultătorilor de muzică, mai alea după ce a scos piesa care l-a consacrat.

Biografie Johny Romano

Iată tot ce trebuie să știi despre Johny Romano.

Numele real al lui Johny Romano este Dragomir Danm. Artistul s-a născut pe 14 noiembrie 1998, în București, într-o familie cu trei frați și o soră.

Niciun membru al familiei lui Johny Romano nu este muzician la bază, dar el și-a concentrat atenția asupra acestei ramuri și a încercat să facă o carieră din acest lucru.

Johny Romano a absolvit Facultatea de Electronică din București, profesând mult timp în domeniu. Conform declarațiilor lui, ajunsese în topul celor 10 ceri mai buni gameri din Europa. Cu toate că avea toate caracteristicile și talentul în acest domeniu, băiatul și-a ascultat inima și s-a îndreptat către muzică.

Mama lui l-a susținut dintotdeauna și lucrul acesta a contat enorm pentru el.

Pe măsură ce a crescut și simțea că vrea să facă ceva în direcția muzicală, cea mai importantă femeie din viața lui i-a fost sprijin indiferent de orice.

Johny Romano a făcut primii săi bani la 9 ani, când Instala windows-uri. Conform declarațiilor sale, la 9-10 ani câștiga bani din IT, iar la 11 a primit primii bani din muzică, mai exact un om i-a dat o sumă de bani, întrucât îi plăcea cum cântă.

Una dintre pasiunile lui Johny Romano este gătitul, despre care vorbește că este una dintre activitățile sale preferate: „Îmi place să mănânc mămăligă, cu unt, cu smântână, cu ou, brânză. Știu să gătesc orice mâncare, de toate. Am gătit pentru oameni mulți, de drag”.

Johny Romano are o colaborare de excepție cu Connect-R [Sursa foto: https://www.instagram.com/johny._.romano/]

Johny Romano colaborează cu Connect-R

Începutul anului 2022 a însemnat o validare uriașă pentru Johny Romano, după ce a scos melodia “Na Janau” în colaborare cu Connect-R.

Deși nu a fost din prima interesat de vocea și asocierea cu tânărul cântăreț, după ce l-a auzit cântând în engleză, Connect-R a rămas complet uimit.

“Cu Connect-R m-am întâlnit de curând. Cântam freestyle prin casă și un prieten de-ai mei a postat pe Instagram și a etichetat mai mulți artiști. Nenicu, eu așa îi zic lui Connect-R, a sesizat și mi-a scris: «Hai la studio să facem treabă». Am fost la studio și în 10 minute făceam muzică. Am venit ca și rapper, inițial. În prima zi când am fost la studio nu a mers calculatorul, iar el acolo are clape. A cântat la clape ceva mai moale și am început natural să cânt. S-a mirat și el. Până la urmă a mers calculatorul, am pus un instrumental și am dat un freestyle. I-a plăcut. (…) A ieșit versul «Mă vede țiganii» ca să fie cât mai veritabil”, a povestit acum câteva luni Johny.

După ce au interacționat în studio, interpretul melodiei “Eu vara nu dorm” a știut că va începe o colaborare deosebită cu Johny. Pe lângă voce, Connect-R a fost impresionat de povestea sa, fiind un tânăr care locuiește în Ferentari și care și-a dorit să-și depășească, condiția. Astfel, cei doi au început să lucreze la mai multe melodii, unele dintre ele încă nelansate.

Sursa: viva.ro