Larisa Iordache s-a născut pe 19 iunie 1996, la București. Pasiunea ei pentru sport a fost împrumutată de la membrii săi din familie, care practicau sport de performanță.

Tatăl și fratele ei au practicat fotbal și mama ei handbal, iar ea a devenit gimnastă din pură întâmplare, când se juca în parc. A fost remarcată de Mariana Câmpeanu, antrenor clubului Dinamo, și, la doar 8 ani a primit prima medalie de campioană națională.

Larisa a început să se antreneze în gimnastică la doar patru ani și jumătate, la CS Dinamo. A fost antrenată de Ramona Micu, Adela Popa, Lăcrămioara Moldovan și Cristian Moldovan. Primul pas important în cariera de gimnastă a fost la Campionatul European din Birmingham, unde a cucerit medalia de bronz cu 55.675

“Are explozie, are viteză, este o combinație între dificultate acrobatică și veleități artistice. Pe Larisa e dificil să o bagi într-un tipar. Tot ce-mi doresc este ca ea să fie un nou reper în gimnastica mondială, precum celelalte campioane ale noastre. Să fie Larisa Iordache!”, a declarat Maria Bitang.

Larisa Iordache s-a retras din gimnastică în 2021

Deși se laudă cu unele dintre cele mai deosebite premii ale acestui sport, Larisa Iordache a renunțat la cariera de sportivă după 20 de ani.

Tânăra a câștigat o medalie de bronz la Jocurile Olimpice, patru medalii mondiale, 16 medalii europene și trei la Jocurile Mondiale Universitare a renunțat la o carieră impresionantă, din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut.

Larisa Iordache a fost operată de șapte ori la nivelul gleznelor, iar medicii i-au recomandat să renunțe la efortul enorm pe care-l făcea în sala de gimnastică. Anunțul făcut de gimnastă în 2021, legat de retragerea ei, nu a șocat doar fanii, ci și antrenorii și colegii de breaslă.

“Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea”, declara sportiva anul trecut.

Larisa Iordache a devenit antrenor la CS Dinamo

În luna ianuarie, Larisa Iordache a declarat că nu stă departe de gimnastică, iar acum lucrează pe postul de antrenor.

După 8 luni de la retragerea din postura de sportivă și concurentă la concursurile cele mai deosebite, fosta gimnastă se laudă cu rezultate în postura de antrenor, obținând o primă medalie în acest rol.

