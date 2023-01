Biografie Lili Sandu. Vârstă, studii, carieră, familie. Cum se înțelege vedeta cu soțul său. „Au fost multe momente în care ne-am certat, pentru că eram atât de dezechilibrată”

In articol:

Biografie Lili Sandu. Vârstă, studii, carieră, familie. Lili Sandu este de profesie actriță și cântăreață, fiind foarte activă și pe rețelele de socializare.

Biografie Lili Sandu

Lili Sandu s-a născut pe 28 mai 1979 la Tulcea. În prezent, vedeta este căsătorită cu Silviu Țolu, iar cei doi au împreună un fiu pe nume Thomas Jay.

În 1995, Lili Sandu a luat primul contact cu lumea artistică, atunci când a participat la Școala Vedetelor. Mai apoi, a urmat colaborarea cu Trinity, o trupă în care a cântat alături de Ileana Lazariuc.

De asemenea, Lili Sandu a fost activă și în televiziune, lucrând pentru mai multe posturi TV, printre care și Kanal D. Totodată, Lili Sandu a jucat în mai multe telenovele, precum Numai iubirea, Păcatele Evei, Doctori de mame.

Biografie Lili Sandu. Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Citește și: „Dacă vă spun ce am făcut eu pentru primii bani” Dezvăluirea momentului făcută de Lili Sandu! A recunoscut totul în direct la TV. Telespectatorii au crezut că nu aud bine

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Cu ce bărbat celebru s-a iubit Lili Sandu

Nu mulți știu faptul că Lili Sand u a fost căsătorită timp de mai mulți ani cu fostul portar al echipei națională de fotbal, Bogdan Stelea. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Stelea era căsătorit, însă sportivul a renunțat la căsnicia sa pentru Lili Sandu.

Citește și: Lili Sandu, secretul unei siluete suple! A renunțat la acest aliment de 14 ani

„Dacă Stelea ar fi avut aprobare de la Primărie să mă ceară de nevastă pe Arcul de Triumf ar fi fost un moment al naibii de romantic și un gest pe care l-am apreciat foarte mult. Eu mă bucur pentru el că și-a găsit jumătatea acum. Am iubit doi bărbați foarte mult, iar Bogdan este unul dintre ei. Între noi nu a existat niciodată violență, nici fizică, nici verbală”, a mărturisit Lili Sandu.

Biografie Lili Sandu. Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Cine este soțul lui Lili Sandu

În prezent, Lili Sandu este căsătorită cu Silviu Țolu, iar cei doi au împreună un băiețel pe nume Thomas Jay. Lili Sandu și-a cunoscut soțul în Turcia, pe când era în vacanță alături de o prietenă.

Vedeta a mărturisit că perioada de după nașterea fiului său Thomas a afectat relația cu soțul său. Lili Sandu a povestit că cei doi au trecut printr-o perioadă grea, numită ruptura de cuplu din primul an de maternitate.

„Eu am stat cu Thomas nonstop, timp de un an de zile n-a dormit fără mine. Nu plecasem nicăieri în această perioadă, chiar dacă veneau alții să ne ajute, eu voiam să fac tot, chiar dacă eram epuizată și nu mai aveam timp pentru mine. Mi-a lipsit faptul că nu am mai fost la fel de apropiată de Silviu, dar m-a înțeles. Chiar dacă vine seara când doarme copilul și te ia puțin în brațe, efectiv adormi. Se spune că în primul an de maternitate apare ruptura în cuplu, care poate duce apoi la divorț. Unii bărbați înțeleg, alții nu, dar e și copilul tău, nu doar al ei.

Au fost multe momente în care ne-am certat, pentru că eram atât de dezechilibrată și irascibilă. Eu înainte dormeam cum trebuie, eram ordonată cu viața mea, mâncam foarte bine. Când a venit copilul, m-am dat peste cap...haos. Mă uitam în oglindă și nu mai vedeam nimic, era doar o femeie încercănată, care voia să facă ce e bine pentru copilul ei”, a spus Lili Sandu.

Biografie Lili Sandu. Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]