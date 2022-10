In articol:

Biografie Ovidiu Buta. Bărbatul este renumit internațional pentru talentul și munca depusă în industria modei, lucrând pe parcursul anilor cu nume celebre din America.

Biografie Ovidiu Buta

Stilistul român are 35 de ani și se laudă cu o carieră și experiențe formidabile în industria fashionului.

În adolescență, a studiat la Academia de Teatru și Film din București, mai exact comunicarea audiovizuală.

Ovidiu Buta este un bărbat care se îngrijește și vizitează cabinetul esteticianului. Înălțimea sa de 1,80 de metri și fizicul îngrijit au atras atenția multor persoane din industria în care lucrează.

Citeste si: Biografie Nelu Cortea. Vezi cine este și cu ce se ocupă tânărul din Cluj

Tot ce trebuie să știi despre Ovidiu Buta [Sursa foto: https://www.instagram.com/ovidiubuta/?hl=en]

„Curățare și hidratare, acesta este ritualul meu de ani. Atât dimineața, cât și seara am ritualul meu de curățare a feței. Evit scruburile faciale și nu mă despart niciodată de cremele mele care hidratează și matifiază în același timp, dar și crema pentru noapte. Merg cu încredere la medicul estetician, de două trei ori pe an, atât pentru curățarea în profunzile a tenului cât și pentru o hidratare profundă pe care nu o pot obține niciodată cu ajutorul cremelor”, a menționat acesta într-un interviu.

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: Cum te poți lăsa de fumat. Părintele Calistrat: "De fiecare țigară pe care o fumezi, spui..."- bzi.ro

Studiile l-au ajutat să-și atingă două mari obiective, și anume scrierea unor cărți de specialitate.

Astfel, Ovidiu Buta a devenit autorul și co-autorul cărților „Victima modei” și ”Bărbatul și moda”.

Din 2006, respectiv 2009, stilistul a mai cochetat cu scrisul, redactând editoriale pentru Numero, L’Officiel Russia și Germania, Vogue, Vogue Portugal, GQ Italy, GQ Brasil, GQ Mexico, GQ France, GQ Romania, Elle, Elle Deco, Cosmopolitan, Beau Monde, Harper’s Bazaar Mexico, HB Romania.

Biografie Bruja: nume real, vârstă, studii. Află totul despre artista care face furori în muzica românească

Tot ce trebuie să știi despre Ovidiu Buta [Sursa foto: https://www.instagram.com/ovidiubuta/?hl=en]

Ovidiu Buta este un stilist renumit internațional

Stilistul român a muncit pentru succesul pe care-l are, dar și pentru a-și îndeplini visurile. Bărbatul a demonstrat de-a lungul anilor că are un har aparte, iar de aceea mai multe vedete precum Kanye West, Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana, Tony Ward, Sebastian Stan, Lydia Hearst, Jane Seymour și David Gandy, au ales să lucreze cu el.

Și-a adunat în palmaresul carierei colecții de excepție pentru New York Fashion Week, Berlin Fashion Week, Internațional Exhibition Hanover și Shanghai. Ovidiu Buta se laudă și cu proiecte de modă în Beijing și Chicago.

Citeste si: Puya Biografie. Află totul despre viața celebrului cântăreț. Vezi care este numele său din buletin

Stilistul este și gazda unei emisiuni de modă, alături de Iulia Albu și director la CQ Româna, revistă dedicată cel mai mult domnilor.

"Am pornit cu ideea de a fi scenograf şi chiar am fost o scurtă perioadă. De mic am fost fascinat de decorurile de teatru, de culise, de peruci, de costume. Eu sunt din Sibiu, iar în acea perioadă, teatrul de acolo era o instituţie care lucra la foc continuu", povestea Ovidiu Buta într-un interviu.

Sursa: stiridirecte.ro