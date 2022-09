Biografie Romică Țociu: Vârstă, locul nașterii, înălțime, greutate, carieră

In articol:

Biografie Romică Țociu

Romică Țociu s-a nascut în anul 1962, la Craiova, și este un actor român. Despre studiile acestuia se știu foarte puține, însă se spune că acesta ar fi lucrat ca sculer-matrițer, înainte de Revoluția din 1989.

Nume complet: Constantin Romeo Toma Ţociu

Data naşterii: 5 ianuarie 1962

Locul naşterii: Craiova, România

Parteneră: Nicoleta Ţociu

Greutate: 77 kg

Înălţime: 1,65 m

Cum și-a câștigat Romică Țociu primii bani

Într-un interviu pentru Revista VIVA, actorul a povestit că primii bani i-a câștigat lucrând pe litoral, vânzând gogoși sau sucuri pe plajă.

”Primii bani i-am câștigat lucrând la mare. Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoși sau sucuri pe plajă. Am făcut parte şi din brigăzile artistice ale momentului. În clasa a 12-a, la proiectul de final, pe care trebuia să îl scrii tehnic, eu am reuşit să îl scriu cu mâna liberă. Le scriam colegilor din armată felicitări şi tot felul de texte… Am făcut de toate, crede-mă!”, a declarat Romică Țociu, potrivit viva.ro.

Cum a intrat Romică Țociu în lumea actoriei

Romică Țociu a povestit că primul rol pe care l-a avut a fost pe când era clasa a 12-a, moment după care au urmat 10 ani de festivaluri și concursuri la care a obținut toate premiile.

”Dintotdeauna mi-am dorit actorie. Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze.

În clasa a 12-a am primit rolul bufonului în „A douăsprezecea noapte”, după care am început să joc alături de amatori. Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea”, a mai spus actorul.

Cum s-au cunoscut Romică Țociu și Cornel Palade

Romică Țociu și colegul său de scenă, Cornel Palade, s-au cunoscut în 1989, la un festival din Galați. Țociu a venit la teatrul unde Cornel Palade era deja actor. Palade l-a rugat pe un regizor din București să le pună în scenă un spectacol la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galați.

“Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea pe unul tare de la Craiova. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut.

De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa.

Am dat o probă la Nae Leonard, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat”, a mai declarat Țociu.

