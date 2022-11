Biografie Vladimir Drăghia: viață profesională și familie. A fost înotător olimpic în adolescență

In articol:

Vladimir Drăghia este extrem de cunoscut în showbiz-ul românesc, chiar dacă apare destul de rar pe micile ecrane. Multe persoane îl cunosc de câțiva ani, de când a participat la emisiuni televizate și a făcut adevărate show-uri.

Cine e Vladimir Drăghia

Bărbatul este foarte activ pe rețelele de socializare, deși are acum o familie frumoasă de întreținut. Află detalii impresionante despre el.

Vladimir Roland Drăghia s-a născut pe 13 martie 1986, în Galați. Încă de la o vârstă fragedă, a cochetat cu sportul și a ajuns să facă înot de performanță timp de 12 ani. Timp de 7 ani, Drăghia a făcut parte din lotul olimpic, însă visul i-a fost ruinat după absolvirea liceului. Din cauza neajunsurilor financiare ale familiei, nu a reușit să plece în America, unde obținuse două burse sportive, așadar a plecat în Italia să încarce tiruri.

Fostul înotător s-a întors la București la începutul anilor 2000 și a avut primul impact cu televiziunea încă de la întoarcerea din Italia. Încet, încet, prin muncă și motivație, Vladimir Drăghia a obținut independență financiară, faimă și multe contracte în televiziune, pentru diferite emisiuni și competiții.

Ce poveste de viață are Vladimir Drăghia [Sursa foto: https://www.instagram.com/vladimir.draghia/]

Statutul de persoană publică, experiențele prin care a trecut în adolescență și pasiunea pentru scris l-au determinat pe bărbat să lanseze în 2014 un volum de poezie, intitulat “Dragoste n-are plural”. O descriere impresionantă a prozei sale a făcut-o chiar Florin Piersic, care a spus: “Omul ăsta cu pătrățele pe burtică are încă forța unui copil neșlefuit. Aia pe care noi toți am pierdut-o acum multă vreme. Sper ca placheta asta de versuri să încapă pe mâinile unui editor de treabă. S-o facă mică-mică, să-ncapă în buzunarul de la piept. Acolo, în dreptul inimii”.

În 2018, Vladimir Drăghia a câștigat o competiție celebră de supraviețuire. Datorită vitezei, forței, motivației și norocului, bărbatul a obținut suma de 100.000 de euro și a declarat că a donat-o unei tabere, MagiCamp.

Cum a ajuns Vladimir Drăghia actor

După șase luni de stat și muncit în Italia, Vladimir Drăghia a revenit în țară cu planuri mari. Întâi de toate, s-a înscris la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Studiile i-au deschis mai multe uși profitabile, astfel că, în timp ce era student, a început să joace primul rol al vieții sale, într-un serial.

După mai multe intervenții pe micile ecrane, Drăghia și-a descoperit o nouă pasiune, și anume actoria. Astfel, a mai făcut parte din multe proiecte, fie ele filme sau seriale, ceea ce i-au adus mai multă recunoaștere și admirație publică.

În prezent, are un rol important și incitant într-un serial recent lansat pe micile ecrane. Vladimir Drăghia este coleg de platou cu multe personalități din showbiz-ul românesc. Printre ele se numără Denis Handaru, Carmen Tănase, Theo Rose, Șerban Pavlu și George Mihăiță.

Vladimir Drăghia are o familie minunată

Pe lângă cariera pe care și-a format-o de-a lungul timpului, Vladimir Drăghia se laudă cu o familie deosebită. Este căsătorit cu Alice Cavaleru din 2018 și au două fete superbe împreună.

Vladimir și Alice sunt căsătoriți de patru ani [Sursa foto: https://www.instagram.com/vladimir.draghia/]

Înainte de a se căsători, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Alaia Zoia are acum cinci ani și este una dintre mândriile lor, a doua fiind surioara care recent a apărut pe lume. Alice Cavaleru a născut a doua fată a cuplului pe 6 septembrie 2022, iar vestea i-a bucurat pe fani la momentul respectiv.

„Alegra Nova Drăghia – o nouă bucurie în viața noastră. O minune perfectă, făcută de Anul Nou, născută pe 6 septembrie 2022. Bine ai venit pe lume, Nova! Te iubim infinit”, a scris Vladimir Drăghia pe rețelele de socializare.

Familia lui Vladimir Drăghia [Sursa foto: https://www.instagram.com/vladimir.draghia/]

În primele săptămâni de viață, Vladimir și Alice s-au confruntat cu clipe de groază cu cea mică. Nova a făcut o septicemie care ar fi dus infecția la sânge, ceea ce i-a îngrijorat groaznic pe cei doi părinți. Alice și fiica ei abia născută au fost internate în spital două săptămâni, timp în care bebelușul a fost îngrijit și a luat tratamente cu antibiotice. După nopți nedormite și pline de îngrijorare, analizeze Novei au ieșit bine.

