Bizara declarație de avere al noului soț al Roxanei Nemeș! Toată lumea credea că interpreta s-a măritat din interes, însă adevărul e că...! EXCLUSIV

In articol:

Călin Hagima are 42 de ani și este cu 11 mai mare decât Roxana Nemeș, însă interpreta s-a declarat îndrăgostită până peste cap de partenerul ei.

Roxana Nemeș a primit un inel de 20.000 de euro de la soțul ei

Cei doi și-au început relațiadupă despărțirea cântăreței de impresarul ei, Radu Groza. La vremea respectivă, Hagima era prezentat în presă ca un tip care are legătură cu industria muzicală din România, fiind șeful unei case de producție.

După o relație de 6 ani, cu ceva despărțiri și împăcări, timp în care Călin a avut o relație scurtă și cu Rocsana Marcu, cei doi au decis să meargă împreună la altar. Nemeș a recunoscut că iubitul ei a convins-o să spună ”da” oferindu-i un inel de 20.000 de euro.

Citeste si: Mellina de la Survivor România, mesaj neașteptat după ce Roxana Nemeș s-a căsătorit: „Soțul tău mi-a...”

Despre Călin Hagima s-a scris că este un antreprenor de succes, posesor al mai multor afaceri, care poate să-i ofere Roxanei o viață lipsită de griji, în calitate de soție.

Pe de altă parte, numele Călin Hagima a apărut, anul trecut, și într-un cu totul alt context. Acesta era propunerea Partidului Ecologist Român la un fotoliu de senator în Parlamentul României.

Citeste si: Ana, soția lui Petrică Cercel, mesaj plin de durere în ziua înmormântării. Ce i-a transmis- bzi.ro

Candidatul la Senat, Călin Hagima, nu are nici o proprietate

Declarația de avere semnată de Călin Hagima, candidat la funcția de senator de București este una extrem de modestă. Practic, Hagima nu a completat nimic în dreptul rubricilor legate de proprietăți: case, terenuri, mașini, bunuri de valoare etc. El nu are conturi bancare și nici datorii iar singurul venit trecut în acte este de 5.100 de lei, obținuți în calitate de director general al unei societăți comerciale, în decurs de un an.

De asemenea, Călin nu apare ca acționar sau asociat la vreo firmă, în declarația de interese.

Indiferent de bani sau avere, iubirea a învins în cazul Roxanei Nemeș, care spune despre ea că este ”adepta lucrurlor mici în care pune mult suflet”. Așa a și ajuns Călin la inima frumoasei interprete.

Citeste si: Roxana Nemeș și iubitul ei, Călin Hagima, s-au căsătorit. Îndrăgostiții au spus cel mai hotărât "DA" din viața lor. Primele imagini de la cununie

Cum a cerut-o Călin de soție pe Roxana

„Noi ne-am cunoscut în vârf de munte, doar ne-am salutat și ne-am văzut de drum. Destinul ne-a pus față în față de câteva ori pe parcursul unui an și jumătate. Cererea în căsătorie a fost inedită, nu mă mai așteptam, dar m-a cerut în centrul Bucureștiului, punând poze cu noi la apus și răsărit pe magazinul Cocor cu întrebarea: ”Vrei să ne petrecem fiecare răsărit împreună până când viața ne va despărți?” Eu sunt adepta lucrurilor mici, dar în care pun mult suflet. I-am făcut tablouri cu mesaje din sufletul meu, mă gândesc întâi la el și apoi la mine în tot ceea ce fac”, a povestit Roxana Nemeș într-un interviu recent.