”Blestemul” aruncat de prima soție a lui Reghecampf asupra sexy-impresarei: ”Aș vrea ca Anamaria...”! De ce este 13 o cifră fatidică pentru fostul antrenor al FCSB? Dezvăluiri exclusive

Sexy-impresara Anamaria Prodan continuă să se lupte ca o leoaică pentru a-și apăra căsnicia de zvonurile privind un eventual divorț. În presă apar de la o zi la alta informații despre posibile aventuri ale soțului ei, însă Anamaria nici nu vrea să audă de ele.

Laurențiu Reghecampf a stat 13 ani cu Mariana și e tot atât cu Anamaria

Totuși, pe undeva, tensiunea prin care trece impresara se poate citi printre rânduri, în toate postările recente ale acesteia.

Anamaria Prodan nu trebuie să gestioneze doar informațiile care vin dinspre presă ci să înfrunte și un vechi ”blestem” aruncat de prima soție a antrenorului român, Mariana Pfeiffer. Aceasta locuiește în Germania alături de cel de-al doilea ei soț. Ea și Laurențiu au împreună un băiat care are 20 de ani.

Mariana Pfeiffer și Laurențiu Reghecampf au fost căsătoriți tot 13 ani

Luarențiu și Mariana au fostă căsătoriți 13 ani, au împreună un fiu, iar la capătul acestui mariaj, femeia nu a putut să se împace prea ușor cu ideea că sportivul a ales să-și trăiască viața alături de o altă femeie. Mariana s-a simțit înșelată, a ieșit la un post de televiziune și a dat informații extrem de intime din viața ei de familie cu Reghe.

Întâmplarea face ca la exact 13 ani de la nuntă (care s-au împlinit pe 14 iunie), Anamaria Prodan să aibă parte de zvonuri referitoare la divorț sau la presupuse amante ale soțului ei. Totuși, impresara a dovedit de-a lungul timpului că știe să fie o luptătoare și că poate ”duce” astfel de războaie, cu atât mai mult acum, când este în joc propria căsnicie.

Anamaria Prodan luptă pentru căsnicia ei

Și Anamaria Prodan a mai fost căsătorită o dată, înainte de Laurențiu Reghecampf, cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cu care are două fete, Rebecca și Sarah. De asemenea, ea are un băiat cu Laurențiu Reghecampf, care acum are 13 ani.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, pe vremea când s-au cuplat

“Eu, Anamaria Prodan, nu divorțez. Nu știu despre vreo amantă, dar dacă există, o voi găsi, fie la București, fie la Deva, fie în Dubai. Dacă există această amantă, repet, dar nu știu să existe, dar dacă există, o voi găsi”, a declarat Anamaria Prodan pentru Spynews, în urmă cu câteva zile, decisă să lupte până la capăt pentru a-și apăra căsnicia.