Blestemul din comuna in care politista si-a ucis mama si bebelusul! Tragedia de sambata e doar ultima dintr-un lung sir de intamplari sangeroase | DEZVALUIRI

Politista care si-a ucis mama si apoi copilul in varsta de doar 6 luni locuia in localitatea Balesti, jud Gorj, acolo unde, in ultimul an s-au produs multe tragedii.