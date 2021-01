Bluze perfecte pentru a fi purtate atât la fustă, dar și la pantaloni, de la InPuff!

Înseamnă că ai nevoie de mai piese vestimentare care să te inspire și care să se potrivească la orice. În acest sens, îți recomandăm cu încredere câteva bluze elegante de pe InPuff , care se potrivesc atât la fuste, dar și la pantaloni!

Unul dintre imprimeurile care va rămâne mereu în atenția noastră este animal print-ul. Se potrivește perfect integrat atât în ținute casual, cât și în ținute elegante și dacă acorzi suficientă atenție alegerii celorlalte piese vestimentare, vei obține look-ul perfect.

Secretul este să pui în centrul atenției articolul vestimentar cu animal print. În acest sens, îți recomandăm această Bluză elegantă din voal animal print cu mansete elastice, pe care o poți purta cu succes la pantaloni sau fustă din piele, de culoare negră sau chiar și la blugi uni, fie negri, fie într-o culoare deschisă. Bluza este fabricată în România și este exclusivitate pentru InPuff.

Dacă îți dorești o bluză cu un aspect romantic, ușor boem, avem recomandarea ideală pentru tine. Este vorba despre această superbă Bluză bej cu buline negre brodate și guler înalt. Poți fi sigură că este o bluză calitativă, deoarece este verificată de InPuff și este croită perfect. Prezintă un guler înalt cu elastic, mâneci lungi cu elastice și volănașe la terminație, material texturat pe întreaga lungime și este decorate cu nasturi perluță la guler și buline negre brodate. Datorită croielii drepte, se potrivește la orice tip de fustă sau de pantaloni.

În ultima perioadă, foarte populare sunt și bluzele tip ie tradițională, mai exact bluze reinterpretate.

Acestea se potrivesc la orice ținută și sunt ideale pentru a fi purtate în orice anotimp. Recomandarea noastră este această superbă Bluză tip ie Effect albă cu motive tradiționale negre și albastre. Este fabricată în România, din materiale foarte bune, are o croială lejeră și o broderie deosebită. Ca și accesorii și aplicații, trebuie să menționăm șnurul albastru și negru cu ciucuri la gât, broderia neagră și albastră. Foarte frumoase sunt și manșetele elastice tip volănaș.

Ultimele două bluze pe care ți le prezentăm astăzi au în comun culoarea verde. Prima este o superbă Bluza Fofy verde cu fir din lurex și imprimeu geometric. Acestea are o textură de voal cu fir din lurex, este fabricată în România și are un croi lejer. Datorită design-ului ei, poate fi purtată cu succes atât la fuste și pantaloni cu talie înaltă, așa cum se observă și din imaginea de mai jos. În plus, are un guler tip eșarfă superb, căruia cu greu îi poți rezista.

În final, nu puteam să nu îți prezentăm și această superbă Bluză elegantă verde smarald din satin cu fundă stilizată. Cu siguranță o sa îți placă atât textura acesteia, dar și culoarea, care se potrivește oricui. Are o croială dreaptă, se închide cu nasturi la spate, prezintă un guler înalt la baza gâtului și nasturi tip perlă atât la spate, dar și la manșete.

În încheiere, am vrea să știm care este bluza ta preferată dintre cele prezentate și la ce ai purta-o: fustă sau pantaloni?