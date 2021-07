BlvckMatias, gelos pe relația de prietenie dintre Zanni și Sebastian Chitoșcă: „Mi-a creat o...”

BlvckMatias, despre prietenia dintre Zanni și Sebastian Chitoșcă 18:25, iul 1, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Marea Finală Survivor România 2021 se apropie, iar Zanni se numără printre singurii Faimoși care au mai rămas în competiție. Șase concurenți au mai rămas în Republica Dominicană, iar doar patru dintre ei vor intra în lupta pentru marele premiu. BlvckMatias, unul dintre prietenii buni ai Faimosului, a vorbit în platoul emisiunii Teo Show despre evoluția prietenului său.

El susține că îl vede câștigător și a dat dovadă că are tot ce îi trebuie pentru a câștiga marele premiu.

BlvckMatias a mai spus că este mândru de Zanni pentru că s-a împrietenit cu Sebastian Chitoșcă. Mai mult decât atât, la început era gelos pe relația apropiată dintre cei doi.

„Dupa cum il cunosc pe Zanni, cred ca e la apogeu, aici cred ca stie si el si realizeaza, oricum a dat ce e mai bun. Sunt madru ca sunt aici, sunt mandru sa spun ca e fratiorul meu, ca este unul dintre, daca nu cel mai bun. Chiar imi doresc sa fiu modest, dar suntem aproape de finala si nu vreau sa mai fiu modest. Pentru mine el este castigatorul. Toti suntem mandri ca venim sa vorbim in numele lor pentru ca este foarte mult ce au facut si de ce au dat dovada acolo. (…) Am emotii pentru el, il vad castigator. Survivor e si despre puterea psihica. (…) Si-a format Zanni o prietenie foarte mare cu Sebi si eram gelos prin televizor. S-au inteles atat de bine si am ajuns sa devin fanul lui Sebi, al lui Cosmin, si mi-a creat o prietenie telepatica fara sa ajung sa ii cunosc pe niciunul dintre ei. (…) Le multumim tuturor celor care isi iau din timpul lor sa spuna o vorba buna pentru cei pe care ii sustin”, a declarat BlvckMatias.

BlvckMatias, despre parcursul lui Zanni la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Sebastian Chitoșcă, mesaj pentru Zanni! Ce i-a transmis după plecarea de la Survivor România

Chiar dacă a părăsit Survivor România, Sebastian Chitoșcă are numai cuvinte de laudă al adresa acestei experiențe, în urma căreia a câștigat un prieten adevărat.

După plecarea din Republica Dominicană, Faimosul i-a transmis prietenului său să se întoarcă câștigător.

Citeste si: Incredibil ce mesaj i-a transmis Antonia lui Zanni, cu doar câteva zile înainte de marea finală de la Survivor România!

„Chiar dacă eu am plecat de acolo, tu, Zanni, reprezinți încă prezența mea acolo. Doar dacă vii acasă învingător, toate rănile pe care le am îmi vor trece.

Big respect. Te iubesc și te aștept acasă învingător! Acum realizez și regret enorm că am părăsit competiția", este mesajul lui Sebi de la Survivor România, pentru Zanni.