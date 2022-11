Boala care l-a făcut pe Vescan să ia o pauză de la muzică. L-a ținut aproape trei ani departe de scenă: "Am slăbit și atunci s-a activat și chestia asta"

In articol:

Vescan a avut de curând o revenire spectaculoasă pe scenă, după o pauză de doi ani și jumătate. Puțini știu, însă, ce i s-a întâmplat cu adevărat artistului.

Despre perioada în care a hotărât să se retragă din lumina reflectoarelor și despre problemele de sănătate care l-au făcut să ia o asemenea decizie a vorbit chiar cântărețul , în podcastul moderat de Cătălin Măruță.

Boala care l-a făcut pe Vescan să stea departe de scenă

Vescan a trecut printr-o situație dificilă în toată perioada în care a lipsit de pe scenă. Artistul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și a avut nevoie de câteva investigații amănunțite pentru a descoperi diagnosticul. Din fericire, a fost vorba doar despre o sinuzită, care a putut fi tratată în câteva luni. Totuși, lui Vescan nu i-a fost ușor să depășească momentele grele și a început să dea vina pe muzică pentru tot ce i s-a întâmplat: "Mă luptam cu o piesă în studio și, la scurt timp după, cred că am avut un drum până la Cluj și când m-am întors mi se activase o fostă sinuzită din copilărie.

Am avut o problemă cu sinuzita asta, mi se umflase capul și nu-mi trecea la primele 2-3 tratamente. A trebuit să fac și un CT cu contrast (nr. tomografie computerizată cu substanță de contrast), iar ăsta nu era un semn bun.(…) Ce n-aș vrea niciodată în viața asta e să-mi văd videoclipurile de mare succes și eu să fiu în spital. (…) În capul meu, cu imaginația mea nebună, cine știe… aveam tumori. Eu dădeam vina pe muzică pentru că am considerat că sinuzita asta a revenit din cauza faptului că eu, dând totul pentru muzică, nu m-am îngrijit. Și am slăbit și atunci s-a activat și chestia asta.", a povestit Vescan, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Problemele de sănătate l-au făcut pe Vescan să ia o decizie radicală

Vescan a început să pună problemele de sănătate pe seama programului încărcat și a decis, astfel, să renunțe un timp la muzică. A urmat o perioadă în care s-a deconectat cu totul de la tehnologie, dar recunoaște că a compus în continuare piese. Într-un final, după doi ani și jumătate, artistul a revenit în forță cu melodia "Iartă-mă lume", o melodie care a avut șapte variante, până la lansare: "De acolo m-am dezobișnuit de tehnologie. Adică nu eram curios cine și ce postează pe Instagram, cine-mi scrie pe WhatsApp, nu eram curios de nimic. (…) La un moment dat nici nu mai aveam parola de la Instagram. Ăsta a fost singurul lucru urât, real, care s-a întâmplat în ăștia doi ani și jumătate, care m-a oprit de la muzică.

Am început să fac multe piese și ziceam: gata, piesa asta o lansăm luna viitoare! Și-mi aminteam: stai că ți-a expirat contractul. (…) Iar mai amânam o lună, iar apoi se răzgândea producătorul meu. (…) Piesa 'Iartă-mă' a avut șapte variante.", a mai spus Vescan, în cadrul podcastului amintit.

