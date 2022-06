Boala cu care s-a confruntat Elena Gheorghe. Artista s-a temut că afecțiunea îi va pune în pericol cariera: "Nu mă mai vindecam"

In articol:

Elena Gheorghe a mărturisit că s-a confruntat cu momente dificile în plan personal, din cauza problemelor de sănătate. Celebra artistă a dezvăluit că a suferit de o afecțiune des întâlnită, de care s-a vindecat, însă, destul de greu.

Pentru că nu răspundea la tratament, vedeta a încercat să facă mai multe schimbări în viața ei, din punct de vedere emoțional.

Citeste si: Cum reușește Elena Gheorghe să electrizeze publicul cu show-urile ei: „Oraganizatorii erau șocați!”| EXCLUSIV

Elena Gheorghe: "Am avut o afecțiune serioasă a stomacului și nu mă mai vindecam"

Elena Gheorghe a recunoscut că pandemia a marcat-o profund din punct de vedere psihic. Artista a povestit că a trecut prin momente de cumpănă, căci a fost diagnosticată cu o afecțiune serioasă a stomacului, și anume refluxul gastric. Vedeta a apelat la ajutorul specialiștilor și chiar a urmat un tratament o perioadă bună de timp, însă fără rezultat. Într-un final, pentru că nu reușea să se vindece, aceasta a decis să facă mai multe schimbări pe plan emoțional: "Perioada pandemiei care a fost foarte grea din punct de vedere psihic, dar și anumite probleme de sănătate m-au determinat să fac niște schimbări în viața mea, pe plan emoțional. Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „El este iubitul meu prinț”. Anca Țurcașiu a împărtășit totul fanilor, iar reacțiile au venit instant: „V-ați găsit un suflet nobil și bun, ca dumneavoastră"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam. Acest joc te învață să ierți, să fii recunoscător, optimist și să vezi doar lucrurile bune din viața ta și să oferi bunătate în jur. Și acest lucru m-a ajutat să mă vindec. Sună surprinzător, dar e pe cât se poate de adevărat." , a declarat Elena Gheorghe, pentru impact.ro.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe, bucuroasă că a revenit pe scenă, după o pauză de doi ani

Odată cu încheierea pandemiei, Elena Gheorghe și-a reluat spectacolele.

Citeste si: Elena Gheorghe, critici la adresa propriei surori! Ce a putut spune despre Ana Pârvulescu: „Mai mult m-ar fi încurcat”

Deși a mărturisit că nu prea mai stă pe acasă în această perioadă din cauza numărului mare de evenimente, artista se declară bucuroasă că poate urca din nou pe scenă, pentru a-și revedea publicul: "Avem spectacole de luni până luni. Toate evenimentele s-au reprogramat în doar două luni. E destul de greu, au fost comasate petreceri private, spectacole în aer liber, nunți. Nu prea stau pe acasă.", a adăugat Elena Gheorghe.