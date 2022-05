Boala cu care se confruntă Nicoleta Luciu. Tratamentul ajunge și la peste 1.000 de euro pe lună

In articol:

Nicoleta Luciu a decis să stea pentru o vreme departe de lumina reflectoarelor și să se axeze mai mult pe timpul petrecut în familie. Recent, însă, vedeta și-a îngrijorat fanii, după ce le-a dezvăluit celor de acasă că se confruntă cu o problemă medicală. De câteva luni, bruneta face naveta la București pentru a primi un tratament adecvat.

Nicoleta Luciu a fost diagnosticată cu alopecie

Nicoleta Luciu a mărturisit că trece prin clipe dificile de câteva luni. Frumoasa brunetă a fost diagnosticată cu alopecie, iar pentru a se trata a apelat la ajutorul specialiștilor. Vedeta a dezvăluit că urmează o procedură săptămânală, la o clinică din București. Prețul, însă, nu este deloc unul mic. Soția lui Zsolt Csergo este nevoită să scoată din buzunare între 1.000 și 2.000 de euro: "Nu am mai avut așa păr lung și frumos de zece ani. Este rezistent și are luciu. Ultima ședință. Părul și-a dublat volumul după opt luni de tratament. O dată pe săptămână, timp de 40 de minute.", a scris Nicoleta Luciu, pe rețelele de socializare.

Nicoleta Luciu [Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Luciu refuză să mai apară la TV

De când a devenit mămică, viața Nicoletei Luciu s-a schimbat radical. Dacă înainte făcea ravagii pe micile ecrane și era nelipsită de la emisiuni, în ultima perioadă bruneta a decis să stea departe de lumina reflectoarelor. Vedeta spune că nu se mai identifică cu tot ceea ce se întâmplă în televiziune, căci lucrurile s-au schimbat mult de-a lungul anilor: "Nu sunt oferte ca lumea. Le-am refuzat pe toate, nu vreau să fiu o chestie în plus, de umplutură pe la emisiuni. Dacă ar fi să fie ceva statornic, săptămânal…Iar la concursuri aș spune nu, lipsesc prea mult de acasă. Dar nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul. Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată. Sunt bătrână să mai apar la televizor. Știi vorba aia, fuse și se duse.

Acum, din păcate, scandalul vinde, românului asta-i place…Noi am prins niște vremuri foarte bune, acum e altceva, din păcate. Nici contractele nu mai sunt cum au fost, oamenii parcă nu mai au sentimente în ei, parcă s-au robotizat. Mă gândesc cum reacționam când ne întâlneam între noi. Cine ne-a ținut pe noi în frâu, nu ne-a lăsat să ni se urce la cap. Noi nu am crescut în atmosfera aia în care toată lumea să facă ce vrei tu. Când apari tu, toată lumea să fie la picioarele tale. Dar stai, că nu e așa. Mă bucur că am prins niște timpuri foarte frumoase, îmi pare rău de fetele astea de acum ce apar la televizor, de ce vremuri trăiesc.", a declarat Nicoleta Luciu, pentru Playtech.ro.

