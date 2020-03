Boala numita „ucigasul tacut”. Pentru Romania, absenta statisticilor oficiale face ca obezitatea infantila sa ramana un ucigas tacut. Singurul studiu oficial contine date din anul 2015 si arata ca la toate grupele de varsta studiate – 7, 8 si 9 ani -, ponderea copiilor cu probleme de greutate (supraponderali sau obezi) este de peste 25%. Mai exact, 1 din 4 copii din grupele studiate are probleme de greutate. Federatia Mondiala a Obezitatii estimeaza ca, in lipsa unor masuri drastice de preventie si tratament, pana in anul 2030, in tara noastra, aproape 500.000 de copii cu varste intre 5 – 19 ani vor suferi de obezitate.

Boala numita "ucigasul tacut" ajunge sa afecteze peste 500 de mii de copii

Obezitatea infantila a devenit una dintre cele mai importante probleme de sanatate publica in tarile dezvoltate si in curs de dezvoltare. Comorbiditati precum diabetul de tip ll si steatohepatita (boala ficatului gras), care erau considerate boli ale adultului, sunt frecvent diagnosticate, in momentul de fata, la copii cu obezitate.

Obezitatea infantila a devenit una dintre cele mai importante probleme de sanatate publica in tarile dezvoltate si in curs de dezvoltare.