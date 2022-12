Bobicioiu nu a scăpat de frații Zănoagă! George vrea să îl răzbune pe Alex și îl provoacă la luptă pe actualul iubit al Siminei: "Este cel mic la mijloc" | EXCLUSIV

In articol:

George Zănoagă, fratele lui Alex Zănoagă, fostul soț al Siminei, se bate în cușcă în gala care va avea loc în februarie. La conferința de presă, unde au fost prezentați toți cei care vor fi prezenți la gală, George Zănoagă l-a întâlnit pe Alex Bobicioiu, care se va bate la rândul său cu Ovidiu Neveu.

George Zănoagă vrea să se bată cu Bobicioiu

Bobicioiu a fost provocat să se bată și cu George Zănoagă, însă nu a dat un răspuns categoric. Alex a spus că se concentrează pe lupta cu Ovidiu Neveu, cel care s-a arătat interesat de Simina.

George Zănoagă urmează să se bată în cușcă cu Raul Dan, însă o provocare nouă i-a fost lansată. Conform contractului RXF, Alex Bobicioiu, după meciul cu Ovidiu Neveu ar mai avea la dispoziție o luptă. Se presupune că aceasta va fi cu George Zănoagă, fratele lui Alex. George ne-a spus, într-un interviu exclusiv, că este pregătit pentru o intrare în cușcă cu actualul iubit al Siminei și așteaptă un răspuns concret din partea lui.

"Nu neapărat dispută, ci mai mult meci sportiv. Nu am nimic personal cu el. Mă rog, au fost niște scântei la început atunci, este normal, dar între timp tensiunile s-au diminuat, s-au dus de tot și propunerea, întrebarea care a venit din partea lui Pitbull a fost una ok. Eu zic că o să fie meciul, asta dacă acceptă și el. M-a surprins și pe mine puțin sincer, dar eu sper să se concretizeze, chiar mi-aș dori, pentru că este un sport. Prin aceste meciuri pe care le facem la RXF vrem să îndemnăm cât mai mulți copii, cât mai multe persoane să se apuce de sporturi de contact, pentru că te ajută atât pe partea fizică, cât și pe cea mentală. De ce nu? El are un public foarte mare, eu la fel, deci...Dacă se concretizează, eu am zis că accept această luptă, îmi doresc, mai rămâne doar să se termine meciurile noastre și după aceea să vorbim despre noi.", a declarat George Zănoagă.

Fratele lui Alex Zănoagă a adăugat faptul că la început au fost tensiuni mai mari, când despărțirea a fost proaspătă, dar acum s-au diminuat. Totuși, cel mai important lucru este ca Dominic să fie bine, lucru pentru care privește bătaia mai mult ca pe un sport, decât dispută.

"Au fost niște scântei ca în orice chestie de genul ăsta, ca orice eveniment, dar îți dai seama că nu puteai să stai așa fără să zici nimic, să faci nimic. Au fost niște tensiuni atunci, dar am înțeles situația toată lumea, totul este ok acum. Chestiile astea, tensiunile astea aiurea așa, chiar nu își au rostul. Plus că este și cel mic la mijloc, Dominic, nepotul meu, și nu vreau să creez tensiuni, ca mai încolo să vadă și e mai ok să nu.", a mai zis George Zănoagă.

Ce relație este între Dominic și fiul lui George Zănoagă?

George Zănoagă are un fiu apropiat de vârstă cu Dominic. Cei mici se înțeleg mai ceva ca frații, iar tații lor nu pot fi decât mândri și împliniți. George a povestit cât de apropiați sunt de fapt cei doi și ce contează pentru ei în acest moment.

"Ideea e să fie ei sănătoși, să se bucure de viața asta și să fim lângă ei. Ei sunt și apropiați de vârstă, Dominic e mai mare cu 10 zile și îți dai seama că sunt ca frații, același sânge, frații din alte mame.", a mărturisit George Zănoagă.

