"Bobicioiu o să ajungă la fel ca mine" Alex Zănoagă, mesaj dur pentru actualul iubit al Siminei! Ce dezvăluiri a făcut despre relația celor doi? | EXCLUSIV

In articol:

Alex Zănoagă a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Alex a vorbit despre visul îndeplinit, acela de a își deschide propriul salon de frumusețe, despre planurile de viitor, despre relația cu Dominic, fiul lui, dar și despre divorțul de Simina care va avea loc pe 24 februarie.

Alex Zănoagă nu vede un viitor în relația Siminei cu Bobicioiu

Zănoagă a menționat că își petrece fiecare weekend cu Dominic și că datorită lui s-a maturizat, a evoluat și a renunțat la anumite vicii. Tot acesta și-a dat cu părerea și despre relația Siminei cu Alex Bobicioiu, declarând că este o relație toxică, nebenefică pentru Dominic. În plus, Zănoagă i-a făcut avansuri Biancăi Comănici și i-a spus că dacă nu era relația cu Simina, poate se întâmpla ceva între ei doi.

Alex Zănoagă a făcut câteva precizări cu privire la ultima ceartă a Siminei cu Bobicioiu. Acesta a mărturisit că își dă seama când nu mai merge bine între ei și că în ritmul ăsta, se vor despărți. Mai mult de atât, i-a aruncat o săgeată acidă lui Bobicioiu, menționând că s-ar putea să ajungă în locul lui, să rămână fără iubită.

"Eu sunând-o mereu pe Simina știu când se despart, îmi dau seama imediat. Ei se împacă, se ceartă. Bobicioiu o să ajungă la fel ca mine, zic eu 100%. Nu se înțeleg absolut deloc, e problema lor ce fac, dar e ceva foarte forțat, foarte toxic și le-am explicat și lor că dacă vor să se certe, să nu o facă de față cu copilul. Eu știu cum era Dominic când ne certam noi și nu aș vrea să mai treacă prin lucrurile astea. Plus că nu aș vrea ca ea să pățească ceva, pentru că e mama copilului. Poate să îl afecteze pe Dominic. Dacă chiar nu se mai înțeleg, să se despartă. Sunt foarte toxici unul pentru celălalt. Bobicioiu e mai moale, Simina vrea să fie ea mai sus, să preia controlul. Asta a vrut să facă și cu mine și de aceea nu ne-am înțeles. Eu i-am explicat ei, eu înțeleg că vrea să fie peste bărbat, așa a fost ea obișnuită în fostele ei relații.", a declarat Alex Zănoagă.

Citeste si: Atenție la această nouă metodă de furt a hoților! Poți să fii jefuit fără să realizezi- kanald.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 februarie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Cruce neagră în calendarul creștin-ortodox!- stirilekanald.ro

Citește și: Bobicioiu nu a scăpat de frații Zănoagă! George vrea să îl răzbune pe Alex și îl provoacă la luptă pe actualul iubit al Siminei: "Este cel mic la mijloc"| EXCLUSIV

Alex Zănoagă și Simina Loica vor divorța oficial luna aceasta

Simina și Alex vor divorța oficial luna aceasta, și au decis și cui i se v acorda custodia lui Dominic. Alex Zănoagă a recunoscut că a înțeles situația și a decis ca Dominic să rămână lângă mama lui.

Citeste si: „A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.” Ce a dezvăluit Oana Roman despre fostul său partener, Marius Elisei- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

"O să divorțăm chiar luna asta, pe 24 februarie, Dominic o să rămână cu numele meu, ea o să revină la numele ei de Loica. Custodia am ales să o aibă Simina, pentru că și eu sunt băiat, sunt și eu mămos, știu cum e. Eu dacă îl luam pe Dominic, puteam să stau decât seara cu el, poate îi luam bonă. Dar, faza e că copilul trebuie să crească ori lângă tată ori lângă mamă și am ales să stea cu ea. Din relația cu ea, am învățat ca pe viitor să nu mă mai grăbesc și să fac alegerile mai bune. Încă o dată vreau să precizez că eu nu regret relația cu Simina, pentru că din relația asta am învățat foarte multe chestii și m-am ales cu ceva frumos.", a mărturisit Alex Zănoagă, la Bărbați vs Femei.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!