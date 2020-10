Alex Bobicioiu, prieten cu Sonia Ferrari

Alex Bobicioiu este, cu siguranță, un bărbat dorit, mai ales după apariția la show-ul fenimen ”Puterea Dragostei”. Bobicioiu a avut relații cu femei frumoase, cum ar fi Bianca Comănici, Simina sau Manuela Oprișiu, însă după ce a părăsit competiția a fost filmat în compania unei blonde focoase. Respectiva blondă a apărut zilele trecute la show-ul ”Chefi la cuțite” și a mărturisit că până acum 4 ani a fost bărbat!

Transsexualul Sonia Ferrari, vedetă la ”Chefi la cuțite”

Sonia Ferrari este numele celui mai în vogă transsexual al momentului în România. Despre Sonia, WOWbiz.ro a dezvăluit că este nepoata lui Nicolae Guță și că până acum 4 ani se numea Marcel.

Ferrari și Bobicioiu au jucat rolul unor îndrăgostiți[Sursa foto: Captură YouTube]

Imaginile în care cei doi apar împreună sunt de la filmările unui videoclip în care Bobicioiu joacă rolul partenerului Soniei Ferrari. ”Ti Amo, Ti amo, viața mea” este numele piesei pe care Sonia o interpretează alături de B. Piticu, iar în clip, în afară de Alex Bobicioiu mai apare și Raluca Marina Gheorghe, cunosută sub numele de Plușica, participantă la sezonul 1 al show-ului ”Puterea Dragostei”.

Sonia, tandră cu Alex

Ce s-a întâmplat, de fapt, la filmări, între Sonia și Alex?

Bobicioiu și Sonia s-au înțeles foarte bine la filmări și au rămas în relații de amiciție și după încheierea acestora. Totuși, între ei nu s-a înfiripat mai mult decât o simplă prietenie, sau cel puțin nu am aflat noi despre așa ceva...

Sonia Ferrari a devenit femeie acum 4 ani[Sursa foto: Captură YouTube]

”Eu vin dintr-o familie ceva mai strictă și multă vreme am încercat să-mi ascund partea feminină. Ca băiat eram un tip elegant, aranjat și aveam destul de mult succes la fete. În adâncul sufletului știam însă că sunt gay, și până la urmă am acceptat asta. Decizia de a deveni femeie a venit cumva normal. Mi-am dat seama că vreau un bărbat care să stea lângă mine și că era important și pentru mine să fiu femeie și poate să am o familie. În curând, voi primi actele cu noua identitate, aici, în Austria și teoretic, mă pot căsători. Din păcate, acum sunt singură, pentru că m-am despărțit de băiatul cu care am venit la înregistrările de la ”Chefi la cuțite”...”, a declarat Sonia Ferrari pentru WOWbiz.ro.