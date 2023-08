”Bodyguardul lui Messi”, părăsit de iubită. Campionul mondial Rodrigo de Paul a terminat relația cu frumoasa cântăreață Tini Stoessel! „Am fost la pământ. Nu m-am putut ridica din pat”

In articol:

Campionul mondial Rodrigo De Paul, 29 de ani, mijocașul lui Atletico Madrid, și Tini Stoessel, 26 de ani, o superbă cântăreață din Argentina, au decis să se despartă după o relație dificilă.

Rodrigo de Paul și Tini Stoessel au început povestea de dragoste după divorțul fotbalistului de Camila Homs

După divorțul cu scandal de Camila Homs, mama copiilor săi, Rodrigo De Paul a început o relație tumultuoasă cu Tini Stoessel, amplu mediatizată de ziarele din Argentina. Sentimentele puternice pe care le nutreau unul față de celălalt aveau să le salveze relația, deși ambii erau vedete în cuplu. Din fericire, în momentele importante, niciunul dintre ei nu dădea dovadă de egoism.

Un exemplu concludent este acela de la Cupa Mondială din Qatar, atunci când actrița și cântăreața sud-americană a renunțat la planurile ei profesionale și a ales să îi fie alături iubitululi său, din tribună! Tini a considerat că el era cel care avea nevoie de susținere.

De aceea, și De Paul, cunoscut fanilor ca ”bodyguardul lui Messi”, pentru felul în care îl ”păzește” în teren pe decarul argentiniana ținut să-i mulțumească public pentru gestul făcut.

”Când erau mai multe îndoieli decât certitudini, ai luat primul avion și ai venit aici, fără să-ți pese de nimic! Când mulți au spus tot felul de prostii, tu m-ai prins de mână și mi-ai spus că nu sunt singur. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine, că ai trăit alături de mine, pentru puterea de care ai dat dovadă în fața nedreptății și pentru că ești acolo, în liniște, dar mereu acolo.

Când a început această nebunie, ți-am spus că nu te voi dezamăgi, că voi rămâne până în ultima zi și iată că mă țin de cuvânt. Te îmbrățișez curând, mai așteaptă puțin. Mulțumesc. Te iubesc!”, a fost mesajul postat de argentinianul Rodrigo de Paul înainte de a juca semifinala din Qatar cu selecționata Croației. Apoi, totul se știe, Naționala ”pumelor” s-a calificat în finala cu Franța, pe care aveau să o și câștige.

Rodrigo De Paul și Leo Messi [Sursa foto: Instagram]

Zvonurile despre o despărțire a lui Rodrigo de Paul de Tini Stoessel au apărut de la începutul verii!

Din păcate, iubirea lor nu avea să fie una cu happy-end. Zvonurile despre o despărțire au început să apară pe la începutul verii, deși Rodrigo își tatuase numele lui Tini pe abdomen, în timp ce cântăreața a fost și ea pozată cu un inel de 57.000 de euro pe deget, speculându-se că s-ar fi logodit cu fotbalistul. Mai mult, artista a declarat recent că trece printr-o perioadă proastă, dar a fost ajutată de iubit să meargă mai departe.

„Am fost la pământ săptămânile astea. Nu m-am putut ridica din pat, am avut atacuri de panică. Motivele sunt personale”, spunea Tini Stoessel, iar Rodrigo de Paul i-a răspuns printr-un mesaj public. „Viața te testează, știu că nu e ușor. Dar mai știu și că vei lupta, am multe de învățat din forța ta interioară. Te privesc cu admirație și mândrie pentru că ai curajul de a trece peste orice. Vei străluci. Sunt mereu cu tine, te iubesc”.

Rodrigo De Paul [Sursa foto: Instagram]

Rodrigo de Paul a anunțat public separarea. ”Am încheiat relația!”

Între timp, în ciuda încercărilor de a merge mai departe, situația tensionată nu a mai putut fi remediată. Rodrigo de Paul a fost cel părăsit de Tini, doar că anunțul a fost făcut de amândoi, printr-un mesaj identic pe conturile de Twitter, cu numele fostului partener schimbat.

„Vreau să vă spun că eu și Tini/Rodrigo am încheiat relația. Am trăit momente foarte frumoase, am avut oportunitatea de a cunoaște o persoană pe care o iubesc și o respect mult. Ne-am fost alături în momente importante ale vieților noastre. Mulțumesc pentru iubire și respect”, se menționa în mesaje.

Deși acum nu mai formează un cuplu, nu pot fi uitate dezvăluirile spumoase care i-au avut în prim-plan pe Rodrigo De Paul și pe Tini Stoessel. De pildă, la scurt timp de la terminarea Cupei Mondiale, chiar cântăreața avea să povestească o ”istorioară” care a făcut deliciul fanilor, mai ales ai celor din țara lor natală!

” După ce a sărbătorit titlul mondial câștigat de Argentina, a venit acasă beat. A trebuit să am grijă de el ca de un bebeluș pentru că nu voia să se oprească din cântat. Așa că i-am spus că-l iubesc, ca să-l liniștesc. Atunci el mi-a răspuns: ”Și eu te iubesc, Messi”. N-am înțeles nimic ”, a povestit Tini Stoessel, potrivit tribuna.com.

Situația este cu atât mai amuzantă, în condițiile în care Rodrigo De Paul este poreclit, așa cum menționam, ”bodyguardul lui Messi”, poreclă pe care și-a ”dobândit-o” după ce i-a luat de mai multe ori apărarea decarului Argentinei, pe teren, dar și în afara acestuia, unde mijlocașul ”pumelor” este considerat un adevărat ”bărbat de fier”.

Rodrigo de Paul a mai fost protagonistul și altor episoade extrem de mediatizate. De exemplu, celebrul fotbalist a scris pe o foaie de hârtie, cu două luni înainte de Cupa Mondială, mai exact pe 18 septembrie, că va câștiga titlul cu Argentina, și apoi, a pus fițuica în camera lui Messi!!!

Fotografia cu notița lăsată de jucătorul lui Atletico Madrid s-a viralizat imediat după ce Argentina a cucerit marele trofeu. "Sunt Rodrigo De Paul (7). Data de astăzi este 18.09.2022. Semnez această hârtie și vă spun că vom câștiga Campionatul Mondial peste exact două luni", a fost mesajul lăsat pe bilețelul din camera lui Messi de Rodrigo de Paul.

Sursa Foto: Instagram Rodrigo de Paul