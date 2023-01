Bogdan de la Casa Iubirii îl acuză pe Ionuț: ”O folosește pe Larisa pentru emisiune” | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan, eliminat din Casa iubirii, a făcut primele declarații despre plecarea din emisiune, despre faptul că se aștepta să fie eliminat, dar și despre concurenții din casă. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Bogdan a spus că el este o persoană mai retrasă și că își dorea să întâlnească pe cineva în casă care să fie asemenea lui: Natalia fiind una dintre

Bogdan dă de pământ cu cuplul Ionuț-Larisa

fetele pe care Bogdan dorea să le cunoască, urmată de Bianca și de Claudia. Tânărul și-a spus părerea și despre cuplurile din casă, menționând că Ionuț o folosește pe Larisa pentru emisiune, iar Sorin și Nicoleta sunt singurul cuplu sincer.

Bogdan a părăsit Casa Iubirii, dar nu a renunțat la anumite păreri despre concurenții rămași în competiție. Cel mai tare l-au supărat Larisa și Ionuț, spune el, din cauza teatrului pe care îl fac. Bogdan nu crede în cuplul lor, acuzându-l pe Ionuț că stă cu Larisa de dragul show-ului.

"Cuplul lor nu o să reziste decât în casă, dacă ar fi pentru emisiune. Afară nu îi văd împreună niciodată, au caractere total diferite. Ionuț e mult mai matur, Larisei îi place distracția, viața. Nu i-aș vedea împreună afară, dar nu am de unde să știu eu până la urmă. Ionuț și Larisa mi se par pe primul loc la jucat teatru, sincer. Adică nu știu dacă Larisa își dă seama, dar Ionuț mi se pare că joacă teatru și se joacă puțin cu ea pentru emisiune, asta cred eu.", a declarat Bogdan.

Citeste si: Dani Mocanu și Anamaria Prodan, pentru prima dată împreună- kfetele.ro

Citeste si: Cătălin Măruță a fost înlocuit din cauza problemelor de sănătate. Producătorii au ales o femeie în locul prezentatorului- bzi.ro

Bogdan, dezvăluiri despre Natalia

Natalia a avut o foarte scurtă cunoaștere cu Bogdan, însă nu s-a închegat nimic. Bogdan este deranjat de faptul că ea nu a recunoscut niciodată simpatia pe care o are față de el și că a ales să afirme că s-a simțit mai atrasă de Alex. Bogdan îi demontează toate vorbele și spune cum au stat lucrurile de fapt.

"Nu am văzut în privirea Nataliei. Nu știu dacă mă plăcea, dar eram simpatic așa cât de cât, dar dacă ea a simțit mai mult cu Alex, nu pot să spun. Poate așa era privirea ei, poate are o privire așa mai drăguță, dar am simțit că îi place de mine. Nu m-am gândit să o sărut. Știu că am fost legați cu cătușe. Eram eu, Claudia și Natalia și a zis că am luat-o forțat de mână. N-am înțeles ce a fost chestia aia, nu am făcut-o, pur și simplu am dansat și atât, după mi-am dat seama, nu îmi amintesc așa cum a explicat ea. Probabil ea e genul care iese în cluburi, pe la terase, îi place distracția, viața. Eu nu sunt așa, sunt mai matur. Mă consider o persoană mai matură, chiar dacă am 25 de ani, eu gândesc total altfel.", a mărturisit Bogdan, la Culisele Iubirii.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!