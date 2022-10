Bogdan de la Casa Iubirii își dorește o relație cu Xenia! “Este specială” Cum a răspuns aceasta la intențiile lui? | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan, eliminat din Casa iubirii, a făcut primele declarații despre plecarea din emisiune, a vorbit despre relația cu Xenia, dar și despre concurenții din show. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Bogdan a vorbit și despre cuplurile din casă, menționând că Bianca are o mentalitate foarte puternică și că îl folosește pe Alin.

Bogdan își dorește o poveste cu Xenia

Tot acesta a declarat că imediat după ce a ieșit din casă a contactat-o pe Xenia, că i-a plăcut foarte mult la ea feminitatea și calmitatea pe care o emană, dar și că Xenia era într-adevăr specială. Bogdan a vorbit despre planurile pe care le are și a declarat că vrea să se ducă după Xenia în Cluj.

Proaspăt eliminat din competiție, Bogdan recunoaște că cea pe care o dorește în viața lui este, de fapt, Xenia. Acesta nu a stat pe gânduri și a și contactat-o pe blondină. În platoul WOWbiz, Bogdan a vorbit despre relația lui cu Xenia și planurile pe care le au împreună.

"Xenia e fata pentru care am intrat în casă. În ultima săptămână a ei în casă am avut ocazia să o cunosc mai mult, când s-a încheiat și cunoașterea cu Alin și chiar am rămas surprins cât de bine ne-am înțeles, ce comunicare bună am avut. Ba chiar după eliminare am simțit nevoia să o contactez și am făcut-o. Mi-a răspuns și mi-a spus că se aștepta să o caut. Acum o să vedem ce se întâmplă, pentru că este distanța destul de mare între noi, eu stau în București, ea stă în Cluj. O să comunicăm și dacă o să ne găsim timp și o să îmi eliberez programul, o să fac o drumeție pentru ea. O să stăm la o cafea, să vorbim și între patru ochi, pentru că discuțiile față în față sunt mult mai mișto decât cele la telefon sau prin mesaje.", a declarat Bogdan.

Bogdan, despre Xenia: "Era diferită pentru mine, față de celelalte fete"

Bogdan s-a înscris la Casa Iubirii pentru Xenia, iar acum, la părăsirea ei, tot la ea îi stă gândul. Acesta ne-a povestit cât de dragă i-a fost și ce a însemnat pentru el, față de celelalte concurente.

"Mi-a plăcut cel mai mult la ea feminitatea, calmitatea, nu e genul de fată care intervine în permanență, vorbește atunci când este cazul, este genul de persoană care își susține partenerul. Xenia era diferită pentru mine, față de celelalte fete. E specială și mă amuză faptul că dintr-un pariu în care am zis că înscriu la emisiune pentru Xenia și am făcut asta și am ajuns să o cunosc, să ies din emisiune, să iau legătura cu ea și să vrem să reușim să facem ceva. Văd și din partea ei interes, ceea ce îmi dă speranțe.", a mărturisit Bogdan, la Culisele Iubirii.

