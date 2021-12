Bogdan de la Ploiești a fost căsătorit! Cine este fosta lui soție și de ce au divorțat: „Ai mei nu au știut”

In articol:

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului în România. Celebrul cântăreț de 25 de ani se bucură de la fel de mult succes și în rândul domnișoarelor. Fanele manelistului îl apreciază atât pentru voce, cât și pentru aspectul său. Întrebarea de pe buzele multor persoane este dacă în viața lui Bogan de la Ploiești a apărut o femeie specială sau nu.

Puțini știu că, în trecut, Bogdan de la Ploiești a fost... căsătorit. Celebrul cântăreț de manele a mărturisit în cadrul unui interviu recent că a fost la Starea Civilă cu o fată, după ce a pierdut un pariu cu prietenii săi. Fata respectivă nu era iubita cântărețului, însă a acceptat imediat să îi fie soție lui Bogdan Marian Aldea.

„Să vă zic eu cum s-a întâmplat. Totul a pornit de la un joc, ne jucam foarte mult și jucam pe provocări foarte serioase, adică la modul ăsta dur, nu cu copilării. Am pierdut și am fost provocat să mă căsătoresc și așa am făcut. Am luat o fată, nu era iubita mea, și m-am însurat, dar nu am stat decât câteva zile. Asta a fost cu căsătoria. Am dat cea mai mare bombă”, a declarat Bogdan de la Ploiești, în cadrul unei emisiuni televizate.

Bogdan de la Ploiești a mai adăugat faptul că nunta a fost un secret, motiv pentru care părinții lui nu au aflat până la divorț. După doar câteva zile de căsnicie, artistul a divorțat de fata cu care se căsătorise.

„Am divorțat după câteva zile, nu mai știu excat cât, dar oricum am actele acasă, nu e o problemă. Pot demonstra oricând.(...) Ai mei nu au știut, nici nu aveam cum să le zic pentru că a fost ceva de scurt timp, fără sentimente. Am divorțat imediat cum s-a putut.(...)", a mai spus celebrul manelist.

Bogdan de la Ploiești nu mai este singur?

Bogdan de la Ploiești a lansat recent o nouă melodie, iar echipa WOWBIZ a fost prezentă pe platourile de filmare. Artistul a acceptat să ofere un interviu, în care a vorbit și despre viața lui amoroasă din prezent.

„Poate pe plan sentimental sunt bine, dar viața mea personală o țin puțin mai safe, adică o țin mai departe de ochii lumii, pentru că sunt fericit așa să știu că sunt eu bine, nu trebuie să știe toată lumea ce se întâmplă în viața mea, că altfel nu ar avea niciun farmec, nu aș mai fi misterios.

Trebuie să am și eu puțin mister, de aceea mă prezint așa în fața oamenilor. Dar sunt bine și pe plan sentimental. Mai iubesc o zi, două, mai muncesc, după aceea, iar iubesc, depinde de situație”, a declarat Bogdan de la Ploiești, pentru WOWBIZ. Citește mai multe AICI.

