Bogdan de la Ploiești, anunț neașteptat: „Mă însor”. A spus-o chiar el, pe internet

Bogdan de la Ploiești se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află în topul preferințelor românilor. De asemenea, artistul păstrează mereu legătura cu admiratorii săi pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu fanii lui aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de această dată, căci Bogdan de la Ploiești și-a filmat mașina, surprinzând o mulțime de buburuze pe automobilul său. De asemenea, în videoclip, cântărețul a spus că acesta este un semn de bogăție sau poate o un posibil semn ce indică o însurătoare în viitorul apropiat.

"Uitați și voi ce se întâmplă pe mașina mea. Invazie de bani, e bogăție sau, sau să mă însor.", a spus Bogdan de la Ploiești pe rețelele de socializare.

Bogdan de la Ploiești, despre căsătorie

În urmă cu ceva timp, Bogdan de la Ploiești chiar a vorbit despre căsătorie, menționând că nu își dorește să se căsătorească, asta pentru că este conștient de faptul că dacă va călca strâmb pe parcursul căsătoriei, acesta își va încălca jurământul făcut în biserică și nu își dorește acest lucru.

Mai mult decât atât, cântărețul a mai dezvăluit că nu crede în iubire, însă dacă ține foarte tare la cineva, acesta preferă să-și arate sentimentele prin gesturi.

"Am spus asta și o spun pentru că din câte știu eu trebuie să intri în biserică să juri, de ce să fac păcatul ăsta?(...) Am niște păreri foarte drepte și sincere. Eu nu cred că nu există un bărbat, care mai e și cineva, să nu calce strâmb, măcar o dată sau de două ori, acum șmecheria e să nu afle persoana de lângă tine.(...) Consider că toți mai călcălm strâmb, așa că nu vreau să jur treaba asta în biserică.(...) Eu am alte principii, eu nu prea cred în iubire, decât să spun te iubesc, mai bine aduc o floare." , a povestit Bogdan de la Ploiești în cadrul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D.

Bogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]