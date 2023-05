Bogdan de la Ploiești, declarații neașteptate despre relația cu Cristina Pucean: "Asta ne-a îndrăgostit la un moment dat, iar acum asta cred că o să ne despartă" Care e proba de foc a celebrului cuplu

In articol:

Bogdan de la Ploiești, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele, ne surprinde astăzi într-un mod plăcut. Bianca Drăgușanu, în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni", a avut grijă să-i adreseze acestuia întrebări cât mai diverse, din toate sferele vieții lui: profesional, personal, amoros, familial.

Nici el nu a scăpat de întrebările indecente, moment în care a ezitat să spună adevărul.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, momente tensionate

Bogdan Ploiești a filmat în urmă cu ceva timp o ediție în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, când era într-o pauză de la relația cu Cristina Pucean. Întrebat despre partenera sa de cuplu, artistul a răspuns sincer și a vorbit despre tensiunile dintre ei.

"În momentul ăsta în care filmăm noi, eu nu am parteneră. Cea pe care o știți voi îi place să se certe mult cu mine. E orgolioasă ca și mine, e tot zodia gemeni și face aceleași lucruri ca și mine. Se ceartă cu mine din cele mai mici motive din lume. Cred că asta ne-a îndrăgostit la un moment dat, iar acum asta cred că o să ne despartă. E o dragoste cu năbădăi.", a declarat Bogdan de la Ploiești.

Ce nu i-ar ierta Bogdan de la Ploiești Cristinei Pucean

Bogdan de la Ploiești are niște principii bine stabilite în dragoste.

Acesta a spus ce nu i-ar ierta niciodată persoanei iubite și cum trebuie să fie femeia de lângă el.

"Dacă mi-ar greși și mi-ar fi infidelă, nu aș ierta-o. Peste asta nu trec nici dacă îmi dai milioane de euro. Dacă o persoană pe care o iubesc, unde am ajuns la un punct anume de încredere, de respect, de amintiri și așa mai departe, nu pot să accept asta. Dar nu mi-e frică nici de așa ceva, nu mă gândesc la treaba asta niciodată. Consider că ne putem despărți ca oamenii, putem ajunge la un comun acord că nu ne înțelegem, iar după aia e liberă să facă orice, nu am nicio pretenție, nici măcar a doua, a treia zi, pentru că este vorba de ea, nu mai este vorba de mine. În schimb, dacă cineva alege să facă treaba asta cât este cu mine, atunci...Femeia cu care merg de mână, o țin la sacou și dacă aia e jerpelită, se vede urât și sacoul, cum e batista.", a mărturisit Bogdan de la Ploiești, la Detectorul de minciuni.

