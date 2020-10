Bogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]

Bogdan de la Ploiești a răbufnit, astăzi, după ce și-a găsit bolidul zgâriat. Artistul s-a trezit cu mașina vandalizată și a aflat și cine a recurs la acest gest infantile. Manelistul a postat pe pagina lui de Instagram un mesaj, special pentru cine i-a zgâriat bolidul. Autoturismul lui Bogdan de la Ploiești este unul foarte scump, ultimul model, pe care oricine ar vrea să-l conducă.

Cine i-a vandalizat mașina lui Bogdan de la Ploiești

Bogdan de la Ploiești a dezvăluit pe pagina lui de Instagram cine i-a zgâriat autoturismul de lux. Manelistul spune că știe cine este făptașul și că îl vat rage la răspundere pentru ceea ce a făcut. Nimeni nu se aștepta la asta! Un copil i-a zgâriat bolidul, care a costat o avere. Manelistul l-a văzut pe cel care i-a luat vopseaua mașinii. Pe de altă parte, Bogdan de la Ploiești spune că nu există dubii că acesta ar fi fost pus de cineva să îi facă rău.

”Avem un copilaș care mi-a zgâriat mașina. Sună-mă, păpușel. Tu sau părinții tăi, le-ai făcut un cadou frumos”, a spus artistul pe pagina lui de Instagram.

Artistul a povestit într-o emisiune la Antena Stars că este conștient că în jurul lui există persoane geloase pe succesul său. Bogdan a mai precizat că nu se aștepta ca cineva „să se răzbune” pe munca lui. Mașina lui Bogdan de la Ploiești este cumpărată de nouă și a costat zeci de mii de euro.

„I-am urat de bine celui care mi-a zgâriat mașina. Nu mi-am dorit să intru în polemici cu nimeni, știu că am dușmani. Știu cine mi-a făcut zgârietura. E vorba de un copil. L-am văzut, am încercat să vorbesc cu el, o sa vorbesc cu părinții lui, dar până acum nu am dat de ei”, a povestit Bogdan de la Ploiești pentru „Showbiz Report”.