Bogdan de la Ploiesti, la “Duet cu Alexandra”, pe canalul de YouTube theXclusive

Bogdan de la Ploiesti, unul dintre artistii momentului din Romania, cu sute de milioane de vizualizari pe YouTube, care a reusit sa urce extrem de rapid in trendingul din Romania, este invitatul Alexandrei Ungureanu in emisiunea "Duet cu Alexandra", difuzata pe canalul de YouTube, theXclusive( https://www.youtube.com/watch?v=uW_C0F2Ecss)

La cei 26 de ani, acesta are deja colaborari cu artisti foarte cunoscuti si indragiti de publicul din tara noastra si este un obisnuit al primul loc in trending pe YouTube cu melodiile pe care le lanseaza.

In ciuda succesului, Bogdan de la Ploiesti a reusit sa isi pastreze echilibrul si spune ca nu ar putea sa faca arta “calcand pe cadavre”, chiar daca asta ar insemna de multe ori un castig mai mare.

" Ma multumesc cu ce am si nu ma uit niciodata in gradina altuia. Consider ca cel mai mare avantaj pe lumea asta este sa fii un om bun", i-a marturisit acesta Alexandrei Ungureanu.

A plecat de jos, a cantat in parc, a studiat oamenii si a invatat ce isi doreste publicul. Acum canta in cele mai mari cluburi din tara si la concertele sale se aduna mii de oameni. Recunoaste ca in ceea ce il priveste nu a fost vorba neaparat despre talent, cat mai ales despre foarte multa munca.

" Acum multi ani, eram la inceput de drum, am plecat de jos ca toata lumea, si ii spuneam mamei mele ca o sa am bani multi, ca o sa ajung bine.(..) Usor, usor toate chestiile s-au adeverit.(..) Stiu ca voi ajunge acolo sus, dar imi e frica sa spun.(...) Imi e frica sa spun ca voi ajunge sus sa nu se creada ca sunt ingamfat", a spus Bogdan de la Ploiesti.

Cu gandul la viitor, artistul a investit intr-un local in Elvetia, pe care il gestioneaza parintii sai, dar nu isi doreste sa plece din tara, mai ales ca aici se bucura de notorietate. A ajuns in punctul in care isi poate permite orice, insa este constient ca banii nu sunt solutia pentru tot ceea ce isi poate dori un om.

"Poti sa cumperi un pat, dar nu cumperi somnul. Poti sa cumperi o femeie, dar nu poti cumpara dragostea", a adaugat acesta in emisiunea "Duet cu Alexandra".

Desi nu poate da o reteta a succesului, Bogdan de la Ploiesti are un sfat pentru cei care isi doresc sa atinga culmile succesului.

"Le recomand tututor tinerilor sa isi urmeze propriul vis, sa munceasca mult, mult de tot, sa nu se uite nici in stanga, nici in dreapta. Eu, in proportie de 90%, sunt sigur ca vor reusi. Sa aiba si caracter frumos, sa aiba obraz, sa aiba cateva calitati".

Ce alte marturisiri de suflet, dar si ce melodii a ales Bogdan de la Ploiesti sa cante alaturi de Alexandra Ungureanu, puteti afla accesand emisiunea "Duet cu Alexandra" pe canalul de YouTube theXclusive, aici https://www.youtube.com/watch?v=uW_C0F2Ecss