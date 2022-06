Bogdan de la Ploiești, reacție acidă după ce a fost acuzat că ar avea altă orientare sexuală! Nu l-ai văzut niciodată atât de revoltat! "Aștept videoclipul, plătesc 50.000 de euro"

In articol:

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din țara noastră. Cântărețul reușește să cucerească aproape toate femeile. Este șarmat, chipeș și întotdeauna are vorbele la el.

Bogdan de la Ploiești, replică pentru cei care l-au acuzat că ar avea altă orientare sexuală

Din acest motiv, nicio femeie nu rezistă în fața lui Bogdan de la Ploiești, care se numără printre cei mai râvniți burlaci din lumea mondenă.

De ceva timp, pe internet, circulă tot felul de zvonuri de Bogdan de la Ploiești, mai exact cum că ar exista un videoclip care dovedește că artistului nu îi plac doar femeile, ci și bărbații. La auzirea acestor speculații, cântărețul s-a enervat la culme și a decis să posteze un clip pe TikTok, în care să facă lumină în cadrul acestui subiect.

"Băi, oameni buni! De o vreme încoace, circulă un zvon așa cum observați și dumneavoastră în acest videoclip și aș vrea să dau și eu primul meu răspuns și ultimul din viața mea, pentru că ceea ce am făcut până acum nu am făcut prin cârcotă și prin lucruri negative, am muncit foarte foarte mult, m-am chinuit ani de zile la rând pentru imaginea pe care o am astăzi și sunt puțin deranjat să aud asemenea vorbe. De ce? Pentru că știu din ce familie fac parte, îmi e rușine de educația pe care am primit-o de la părinții mei și aș vrea să vă dau un răspuns și totodată o recomandare unora dintre voi, să înțelegeți, vorbesc în numele meu, că dacă ar exista cel mai mic video și voi știți bine despre ce vorbesc că trăim în România, apărea în secunda doi, oameni buni. Nu trebuie să fac cred că nicio declarație, aștept videoclipul dacă îl are cineva, Bogdan de la Ploiești plătește 50.000 de euro, 100.000 de euro, dacă vreți mă și împușcați după aceea, vă dau și familia pe gratis, vă dau ce vreți, și vocea, orice.", a declarat Bogdan de la Ploiești.

Bogdan de la Ploiești, părerea sinceră despre comunitatea LGBTQ

Bogdan de la Ploiești nu a lăsat lucrurile așa. Artistul ține foarte mult la imaginea lui, având în vedere că a muncit atâția ani pentru ceea ce are în prezent. Tot în același videoclip, Bogdan și-a spus părerea sinceră despre cei care sunt atrași de același sex, fără inhibiții sau ascunzișuri.

"Eu, să mă ierte Dumnezeu, nu vreau să vorbesc cu păcat de oamenii care au altă înclinare sexuală. Probabil așa i-a lăsat Dumnezeu sau probabil ei fac niște greșeli. Eu nu pot să îi agreez nici să stau lângă ei, darămite să mă gândesc la așa ceva. Dar, vreau să știți pentru voi că unii oameni vor să ne păteze imaginea, mie și cred că și colegilor mei, pentru că dacă vorbeau de nimeni, nu îi asculta nimeni, așa că vorbesc de noi, care mna, suntem și noi puțin mai virali. Ce pot să spun e că știu sigur din surse proprii că nevestele lor nu au fost prea fidele în ultima perioadă și s-au gândit să arunce cu noroi în anii noștri de muncă. Eu vă salut, vă doresc tot ce e mai bun, îmi cer scuze dacă au existat greșeli în acest videoclip, nu vreau să supăr pe nimeni, nu am deranjat niciodată pe nimeni și nu am făcut rău nimănui, vă iubesc pe toți prietenii mei, am și eu o familie destul de puternică în România și nu cred că mi-aș permite să fac de râs acea familie și pe toți prietenii mei. Lăsați răutatea și fiți mai buni, trăim în România și asta de ocupă tot timpul.", a mărturisit Bogdan de la Ploiești, contul lui de TikTok.