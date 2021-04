Bogdan de la Ploiești și Theo Rose, din nou împreună! Piesa mult așteptată de fani a fost lansată: ”Vina mea”

In articol:

Bogdan de la Ploiești și Theo Rose, comparați cu Laura Vass și Copilul de Aur! Cei doi artiști au lansat o nouă piesă: ”Vina mea”. Melodia este continuarea de la ”Fără Tine”, cu care cei doi au dat lovitura pe Youtube. Prima colaborare a celor doi a adunat nu mai puțin de 72 de milioane de vizualizări.

Citeste si: Theo Rose vrea la Eurovision. Cu ce piesă s-a gândit artista să reprezinte România: ”Să fac un show mare”

Fanii celor doi au așteptat șapte luni și cea de-a două piesă cântată de Bogdan de la Ploiești și Theo Rose. Lansată în urmă cu câteva ore, ”Vina mea” a adunat aproape 300.000 de vizualizări, fiind un real succes. Piesa are o poveste foarte emoționantă: cei doi se văd căsătoriți și cu un băiețel!

Bogdan de la Ploiești și Theo Rose[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

” Comentariile voastre ne-au inspirat sa facem acest clip si va multumim♥️ nici nu conteaza alte lucruri. Profesional, eu si Bogdan suntem un cuplu reusit, recunosc!😂 Sa-l iau acasa?😂😂😂 va iubim!”, a scris Theo Rose.

” De cele mai multe ori alegem sa traim in viitor si ratam prezentul. Il ratam si nu facem nimic pentru a putea ajunge la viitorul pe care ni-l dorim. Despre asta este partea a 2-a a povestii noastre si ne bucuram ca ati asteptat cu atata nerabdare acest proiect”, a adăugat și manelistul.

Theo Rose, despre relația cu Bogdan de la Ploiești

După ce au lansat prima piesă împreună, Theo Rose și Bogdan de la Ploiești au fost văzuți ca un cuplu. Fanii lor îi vedeau împreună, deși Theo are o relație de lungă durată și se pare că nici Bogdan nu ar fi prea singur.

Citeste si: Theo Rose, război cu Nikolas Sax?! Artista și-a spus părerea sinceră despre manelist: ”Nu mi s-a părut foarte talentat”

” După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex ”, a povestit Theo Rose.