Bogdan Lățescu, reacție dură la adresa lui TJ Miles, după divorțul de Francisca. Ce spune sportivul despre o posibilă relație între cei doi: ”Știam că este bisexual”

Vestea începutului de an, care a luat pe toată lumea prin surprindere, a fost că Francisca și Bogdan Lățescu au divorțat de comun acord, la notar.

Deși nu au dorit să-și aducă viața personală în spațiul public, iată că fiecare declarație pe care o fac este tot cu referire la ruptura dintre ei.

Bogdan Lățescu, reacție dură la adresa lui TJ Miles, după divorțul de Francisca [Sursa foto: Facebook]

Bogdan Lățescu, reacție dură la adresa lui TJ Miles

Iar cel care iese iar la rampă este luptătorul de MMA. În cadrul unui interviu, Bogdan a dezvăluit că, deși abia acum s-a aflat totul, divorțul s-a pronunțat încă din toamna anului trecut.

Atunci când, notează el, tensiunea își făcuse loc în cuplul lor, iar totul a căpătat proporții după ce s-ar fi scris în presă despre o posibilă relație amoroasă între Francisca și TJ Miles.

Cu referire la cei doi, Bogdan Lățescu declară că el cunoștea faptul că fosta soție și TJ Miles se aflau în relații profesionale de foarte mult timp, dar nu crede că a fost vreodată vorba și de ceva mai mult.

Motivele, spune el, ar fi faptul că Francisca preferă un alt tip de bărbat, dar și orientarea sexuală a lui TJ.

”Am divorțat de Francisca la începutul lunii decembrie, anul trecut. Înainte de a divorța, eram într-o perioadă de tensiune cu Francisca, mai exact anul trecut în octombrie – noiembrie. Lucrul care a pus capac căsniciei a fost un prim articol într-o publicație tabloidă despre o posibilă relație a ei cu TJ Miles. Eu nu cred că Francisca este cu respectivul, pentru că ei colaborau de mai mult timp împreună, colaborarea dintre ei nu a apărut peste noapte, ci este de ceva timp. Știam că TJ Miles este bisexual, așa am auzit în stânga și în dreapta de pe la alții. Nu este genul Franciscăi, pentru că ei îi plac bărbații mai masivi, nu măscăricii.”, a declarat Bogdan Lățescu, conform Click!.

Cât despre cei zece ani petrecuți lângă artistă, Bogdan Lățescu spune că în urma destrămării au rămas regretele a ceea ce puteau să aibă, dar n-a fost să fie, dar și a ceea ce au construit în tot acest timp. Fiind vorba la mijloc și de familiile lor, de rude și de prietenii comuni pe care îi au.

„Faptul că nu aveam un copil împreună nu a dus la ruptura noastră, ci faptul că Francisca a pus cariera pe primul loc. Noi, amândoi, suntem din zona Moldovei, unde se pune foarte mult accent pe familie și liniște sufletească. Am un mic regret după ce am divorțat de ea și anume că amândoi aveam niște familii frumoase, cu verișori, părinți cu care ne înțelegeam de minune. Plus că sunt zece ani la mijloc între noi doi și îți dai seama că s-au strâns multe amintiri împreună”, a mai declarat fostul soț al Franciscăi.

