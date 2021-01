Bogdan Mocanu a confirmat noua relație! Cine este partenera sa de viață

Bogdan Mocanu este oficial într-o nouă relație.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Bogdan Mocanu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Andra Voloș, dar și despre noua sa iubită. Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a dezvăluit că există o femeie în viața lui. Artistul a recunoscut că a suferit o perioadă după despărțirea de Andra Voloș. Cât despre noua iubită, Bogdan Mocanu are numai cuvinte de laudă.

„Da, nu mai sunt singur. S-a terminat demult relația cu Andra. S-a terminat și perioada aia de doliu cum ar veni, doliu sufletesc. Am suferit, pentru că după ce ne-am despărțit tot apăreau noutăți și eram așa dezamăgit zilnic, până când a început să nu mă mai deranjeze și în sfârșit am reușit să-mi deschid inima. Nu am lăsat nimic, s-a întâmplat pur și simplu, iar asta face să fie foarte intens. Nu ne-am mutat împreună, dar petrecem foarte mult timp împreună. ”, a declarat Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu a dezvăluit că este împreună de o lună cu noua sa iubită

Bogdan Mocanu a mai precizat că noua sa iubită este un nume cunoscut în showbiz-ul românesc. Cei doi s-au văzut pentru prima oară pe Instagram, din acel moment au început o frumoasă poveste de dragoste. Artistul a declarat că au petrecut sărbătorile de iarnă împreună.

„Este brunetă, este mai matură decât mine cu mai mulțișori ani, dar nu contează. Nu trebuie să fie o relație în care doar unul îl consumă pe celălalt, ne consumăm reciproc și e foarte mișto. Este cunoscută, nu neapărat artistă, dar nu vreau să spun cu ce se ocupă. Pe Instagram am văzut-o pentru prima oară. Am făcut sărbătorile împreună. Și Crăciunul și Revelionul și tot. Suntem nedespărțiți de o lună. A vorbit la telefon cu mama și și eu am vorbit cu părinții ei.”, a mai spus Bogdan Mocanu.

