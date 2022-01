Bogdan Mocanu a dat vestea cea mare! El și iubita lui vor deveni părinți până la finalul anului: „O să fie fată”

In articol:

Bogdan Mocanu a fost unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți concurenți de la „Puterea dragostei”. El a venit în competiție în căutarea femeii alături de care să-și clădească o familie, dar nu a reușit să găsească ceea ce și-a dorit.

Se pare, însă, că femeia potrivită pentru el se afla în afara competiției fenomen de pe Kanal D, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an de zile. â

Relația lor nu este secretă, însă identitatea femeii care îi face zilele mai frumoase și îi pune un zâmbet pe chip da. Artistul încearcă pe cât posibil să o țină departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor, crezând că asta este, de fapt, cheia unei relații fericite. Ei bine, se pare că cei doi au planuri foarte mari de viitor, iar în curând urmează să devină părinți.

Bogdan Mocanu și iubita misterioasă [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, tătic de fetiță! Artistul a dezvăluit totul

Se pare că artistul și partenera lui de viață se pregătesc să devină părinți până la finalul anului. Fostul concurent de la „Puterea dragostei” a dezvăluit totul în urmă cu puțin timp la un post de televiziune, acolo unde a explicat că în fiecare an își îndeplinește câte o dorință.

Dacă anul trecut acesta a reușit să-și construiască casa visurilor sale, anul acesta urmează un copil! Bogdan Mocanu își dorește o fetiță, iar iubita lui abia așteaptă să-i îndeplinească dorința. Bruneta misterioasă mai are un fiu dintr-o relație anterioară, copil de care artistul este extrem de atașat.

„Pas cu pas.(...) Vreau un copil. Asta cu casa s-a îndeplinit anul trecut. Eu in fiecare an am un obiectiv. Dacă anul trecut mi-am luat casa, acum vreau copil. Sa fiu al naibii dacă nu îl fac. Abia aștept. Și iubita mea la fel, abia astepta. Toată viața am zis ca vreau băiat dar am niște sentimente ca o sa fie fata. O sa fiu foarte atașat. M-a inițiat fiul iubitei mele", a declarat Bogdan Mocanu la un post de televiziune.

Bogdan Mocanu și iubita misterioasă [Sursa foto: Instagram]

Când îi va dezvălui identitatea actualei sale iubite

În urmă cu câteva luni, Bogdan Mocanu dezvăluia că are planuri serioase cu cea cu care este într-o relație, iar atunci când o va cere de soție, o să fie și ziua în care îi va dezvălui identitatea.

„Ca să fac o promisiune tuturor oamenilor care se uită la noi, în momentul în care o s-o cer va fi ceva grandios, cred că nemaivăzut, va fi ceva foarte, foarte mare, iar atunci va fi mult prea greu să o țin ascunsă, iar probabil atunci toată lumea o să facă cunoștință cu doamna Mocanu”, a explicat artistul în urmă cu ceva timp.

