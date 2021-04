Bogdan Mocanu a izbucnit în direct, după valul de critici la adresa lui Jador: „Publicul e vinovat că Ana a fost eliminată!”

In articol:

Bogdan Mocanu, Asiana Peng, fostă concurentă Survivor România, și Matias, prietenul bun al lui Zanni, au fost prezenți în emisiunea lui Teo Trandafir, acolo unde au discutat despre eliminarea Anei Porgras din competiția fenomen de la Kanal D. După valul de critici din mediul online, Mocanu sare în apărarea celui mai bun prieten al său, Jador, și pare că și Blvck Matias spune că faimosul, cu siguranță, nu s-a gândit că fosta gimnastă va fi cea care părăsește emisiunea.

Matias: Situatia asta ne-a socat pe toti. Nu cred ca Jador s-ar fi gandit ca Ana o sa iasa, se vede si la el ca este foarte surprins si ca in acelasi timp sufera ca a facut ceva la care nu se astepta. Putea sa se gandeasca, stie ce se intampla in social media si era o probabilitate mare ca fanii sa asculte ce zice Jador. Ana si Zanni au avut o chimie in ei, a fost sesizabil. Ana a fost energia pozitiva, morala. Si eu si Antonia si Alex Velea am incercat sa il sustinem ca sa numai iasa frustratile, ca in cearta cu Elena, dar cred ca Ana a fost factorul cel mai important. Nu imi place sa il vad pe Zanni suferind asa. Nu stiu cum o sa reactioneze dupa treaba asta.

Sincer sa fiu ma pun in locul lui Jador, l-as fi votat pe Culită. De ce pe Ana? Am si o scuză pentru Jador, nu s-a gandit ca Ana o sa plece, mi s-a parut afectat.

Mocanu: Daca se va razbuna pe Jador va face o greseala, nu este vina lui Jador, publicul e vinovat, publicul e judecator in concurs. Jador a realizat imediat ce a facut, nu se astepta nici el.

Asiana Peng, despre eliminarea Anei Porgras

Asiana Peng, fosta concurentă Survivor, a mărturisit că-i pare foarte rău că prietena ei a fost cea care a plecat din competiție, duminică seara, susținând faptul că cel care trebuia să plece din Republica Dominicană era Moroșanu.

Asiana: In primul rand nu as fi crezut ca Ana va pleca atat de repede. E evident ca Survivor e un joc strategic si tind sa cred ca au inceput strategiile. Daca mergeau pe corectitudine, merita sa fie votat Morosanu. Asa o vad eu, mai ales ca am fost acolo si stiu despre ce este vorba. Cumva au devenit neutri toti si vor incepe din nou sa se grupeze.

Matias: Vreau sa ii felicit pe toti, au fost o echipa foarte unita. Echipa lor era inchegata, acum s-a destabilizat putin. Dar vreau sa ii felicit pe Faimosi, sunt fanul lor numărul unu. Zanni s-a schimbat de cand e acolo, a evoluat. Imi doresc din toata inima ca Jador si Zanni sa aiba o discutia frateasca, sa isi spuna ce au pe suflet. Nu pot sa spun ca Zanni nu va simti plecarea Anei, e posibil sa reactioneze. (…) Vreau sa multumesc fan page urilor ca se implica atat de mult, mi-e greu sa raspund latoate mesajele. Sunt fericit ca vad ca petitia merge si atatia oameni se implica, dar este o competitie si trebuie sa acceptam asta.